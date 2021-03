Usedom

Eberhard Philippow ist ein „Schallplattenalleinunterhalter“. Ein staatlich anerkannter sogar. Das Wortmonstrum stammt, sie ahnen es, aus einer Zeit, die längst vergangen ist und doch bis heute irgendwie zu „Ebis“ Leben gehört. Die vom „Kreiskabinett für Kulturarbeit“ angeordnete Prüfung hat der Usedomer zwar erst im zweiten Anlauf bestanden, dann aber 1986 eine Punktlandung hingelegt.

Er hat die vierköpfige Kommission bei einer Silberhochzeitsfeier in Usedom mit seiner plattdeutschen Moderation überzeugt und hatte sein offizielles Genehmigungsschreiben in der Tasche.

Eberhard Philippinow aus Usedom hatte immer Spaß daran, als DJ zu arbeiten. Quelle: privat

Mittlerweile sind es 35 Jahre, in denen Eberhard Philippow ungezählte Feste und Feiern mit seiner Tanzmusik verschönt hat. Selbst ein Musikinstrument zu erlernen ist dem Jungen, der in Paske aufgewachsen ist, indes verwehrt geblieben. „So eine Quetschkommode hätte ich gerne gespielt“, bekennt er.

Er hat eine respektable Sammlung an Schallplatten, Kassetten und CD zusammengetragen und hütet sie bis heute. Doch Anlässe, von denen man früher in Usedom noch Wochen später hinter vorgehaltener Hand erzählt hat, gibt es immer weniger.

Initiator des Gurkenballs

Als Beispiel aus vergangener Zeit nennt Eberhard Philippow den „Gurkenball“, den er – inzwischen war er auch Vorsitzender des Kleingartenvereins – maßgeblich initiiert hat. Er erinnert sich als wäre es gestern gewesen an das traurige Ende. „Wir hatten 1992 alles wie immer organisiert und haben dann mit nur sechs Leuten im Saal gesessen.“

Und der heute 70-Jährige erinnert sich an die Maskenbälle, die der CDU-Ortsverein für seine Mitglieder auf die Beine gestellt hat. Böse Zungen behaupten, dass manch einer allein wegen der begehrten Eintrittskarten zum Parteibuch gegriffen hat. Wer weiß …

Eberhard Philippinow in seiner funktion als Präsident des UCC. Quelle: privat

1987 gehörten der gelernte Maschinenbauer und seine Frau Marlies zu den Gründungsmitgliedern des Usedomer Carnevalclubs (UCC). Klar, dass Ebi mit seiner Leidenschaft für Tanzmusik der richtige Mann dafür war. Und weil er sich selbst als klassischer „Ja-Sager“ bezeichnet, hat er sich trotz gesundheitlicher Einschränkungen nach zwischenzeitlicher Pause wieder zum Präsidenten wählen lassen. „Ich bin halt ein geselliger Mensch“, sagt er und schwärmt auch gleich von der Herrentagsgesellschaft, die es an Himmelfahrt seit fast 40 Jahren mit Frack und Zylinder ins Freie zieht. Den Frack hat er sich in Anklam für viel Geld maßschneidern lassen.

Einmal hat er nicht „Ja“ gesagt

Den Vorsitz im Kleingartenverein hat Eberhard Philippow nach zwölf Jahren abgegeben. Dieses eine Mal hat er nicht „Ja“ gesagt. Er ist noch zahlendes Mitglied im Schützenverein, dem es nach seinen Worten jedoch an Enthusiasmus und Nachwuchs fehlt. Andere Vereine wachsen dafür über sich hinaus – und wenn in Usedom am Vorabend des 1. Mai traditionell zum „Ball der Vereine“ eingeladen wird, ist es fast ein bisschen wie früher.

Philippow wollte nie aus Usedom weg. Zehn Jahre war er selbst Stadtvertreter. Und manches ärgert ihn bis heute. Zum Beispiel, dass die Stadt das „Deutsche Haus“ verkauft und damit den einzigen Saal in der Stadt in Privathand gegeben hat. Und es stört ihn, dass auf dem Markt so wenig Betriebsamkeit herrscht. „Man hätte die ‚Naschbar‘ nicht abreißen müssen, sondern baulich anpassen können“, meint er.

Als „Schallplattenalleinunterhalter“ ist Eberhard Philippow aber noch immer eine feste Bank. „Ein Ja-Sager“ im besten Sinne des Wortes.

Von Ingrid Nadler