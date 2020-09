Usedom

Falko Beitz, Bürgermeister der Gemeinde Stolpe, wurde auf der Wahlkreiskonferenz der SPD einstimmig als Kandidat für die Landtagswahl 2021 für den Wahlkreis 30 ( Wolgast, Insel Usedom, Amt Lubmin) nominiert.

Beitz ist 33 Jahre alt, verfügt aber bereits über langjährige Erfahrung in der Kommunalpolitik. Er ist seit elf Jahren Gemeindevertreter, seit 2019 ehrenamtlicher Bürgermeister in seinem Heimatort Stolpe. Als Mitglied des Kreistages Vorpommern-Greifswald führt er die SPD-Fraktion. Zudem ist er Vorsitzender der Insel-SPD.

Das erklärte Ziel von Beitz ist ein verträglicher Tourismus mit und für die Einwohner. Die Insel dürfe im Tourismus nicht ersticken. Daher fordert er keine weiteren Bettenburgen, Rolladen-Siedlungen und Freizeitparks. Er fordert eine einheitliche Kurtax-Regelung für die ganze Insel, die Optimierung des ÖPNV und des Fernreisebahnverkehrs, auch über die Südanbindung der Insel, bezahlbaren Wohnraum, Breitband und Mobilfunk an jeder Milchkanne. Beitz will in den kommenden Monaten mit den Bürgern über diese Ziele ins Gespräch kommen.

Von Cornelia Meerkatz