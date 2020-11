Usedom: Ein Bad mit Ex-Bild-Chef Kai Diekmann in der Ostsee

Heringsdorf

Bis auf die den arktischen und den antarktischen Ozean hat Ex-Bild-Chef Kai Diekmann alle sieben Weltmeere gesehen. Zwei Gewässer allerdings entwickelten sich im Laufe der vergangenen Jahre zu seinen Lieblingsorten: der Jungfernsee vor seiner eigenen Haustür in Potsdam und die Ostsee in Heringsdorf.

Auf die Insel Usedom hat der ehemalige Chef der Bild-Zeitung vor fünf Jahren seinen Zweitwohnsitz verlegt. Und in jener Ostsee war der 56-Jährige am Samstag baden – bei acht Grad Celsius Wassertemperatur.

Anzeige

Ehrgeiz entwickelte sich in der Twitter-Comunity

Was auf den ersten Blick recht banal klingt, ist für Diekmann zu einem richtigen Kult geworden. Etwas mehr als 180 000 Follower im sozialen Netzwerk Twitter lässt er an seinem Bad in der Ostsee teilhaben. „Das ist zu einem richtigen Wettbewerb geworden“, sagt er. Etliche Teilnehmer der Community huldigen seiner Badeaktivität mit Likes und wohlwollenden Kommentaren. „Viele Leute kenne ich gar nicht persönlich, aber diese steigen jetzt deutschlandweit in irgendwelche Seen und twittern ihre Erfolge ins Internet. Man stachelt sich gegenseitig an und entwickelt so seinen Ehrgeiz“, so Diekmann. Er bekomme regelmäßig Videos von wildfremden Menschen gezeigt, die es ihm gleichmachen.

„Wenn ich nach Usedom komme, schaue ich immer erst zum Wasser“

Es ist Samstagmorgen, kurz nach 9 Uhr. Am Strand herrscht Windstille. Kaum ein Mensch ist unterwegs. Mit seinem weißen Bademantel steht Diekmann am Strand und schaut in Richtung Heringsdorfer Seebrücke. „Oh, heute sieht es ganz anders aus“, ist seine erste Reaktion beim Blick auf die Ostsee.

Recht hat er, denn durch die Sturmflut vor zwei Wochen hat sich die Wasserlinie etwas verlagert. „Wir müssen weit rein gehen, vorne ist es noch relativ flach“, weiß der Medienprofi. Diekmann hat ein Ritual, wenn er auf die Insel kommt. „Ich schaue immer zuerst nach dem Wasser. Da ich am Freitag spät hier ankam, konnte ich es erst jetzt sehen“, erklärt er. Die Ostsee hat für ihn viele Facetten: mal karibisch, mal stürmisch, mal ruhig oder auch mal spiegelglatt wie am Samstagmorgen.

Hochklatschende Wellen sind eine Qual für ihn

Schritt für Schritt geht es für ihn in die nur acht Grad Celsius kalte Ostsee. „In Potsdam hatte ich vor zwei Tagen noch zwei Grad mehr“, erzählt er. Der Unterschied zum Jungfernsee: Wenn die Ostsee wellig ist, sei jede hochklatschende Welle für ihn eine Qual. Seit Ende September nimmt Diekmann regelmäßig im Potsdamer Jungfernsee beziehungsweise jetzt zum dritten Mal in der Ostsee ein Bad. „Zuerst ist es ein Schock, dann gewöhnt man sich an die Temperaturen. Wenn man rauskommt, fühlt man sich wie neu geboren. Ich spüre jede Faser meines Körpers. Wichtig ist, dass man schnell ins Warme kommt“, erklärt er.

Fünf bis acht Minuten dauert das Prozedere, dann ist Schluss. „Das ist das Tolle an dem Hobby: Es ist sehr effektiv, härtet ab und ist ziemlich schnell vorbei.“ Immer dabei hat er sein Handy und nimmt im Wasser etliche Videos und Fotos auf, die wenige Augenblicke später in den sozialen Netzwerken landen.

Zur Galerie Kai Diekmann (56) war am Sonnabend in der acht Grad Celsius kalten Ostsee baden.

Jahreslaufziel auch bald erreicht

Meist verbringt Diekmann das Wochenende auf der Insel Usedom – am Sonntag kam seine Frau und Buchautorin Katja Kessler nach. „Sie ist leider kein Typ für die Ostsee in dieser Jahreszeit – sie mag es gerne warm“, betont er. Dafür geht das Ehepaar am Strand eine Runde joggen. Apropos Joggen: Diekmann erreicht demnächst sein selbst gestecktes Jahreslaufziel: 1500 Kilometer. „Ich bin noch 117 Kilometer davon entfernt“, sagt er stolz. Überall, wo er auf Reisen ist, nimmt er auch die Laufschuhe mit, um so die Gegend zu erkunden. Auf der Insel Usedom läuft er am liebsten am Strand. „Gerade in dieser Jahreszeit läuft es sich gut – der Sand ist so schön hart.“

Kollegen von der Bild immer noch verbunden

Obwohl Kai Diekmann schon lange nicht mehr bei Axel Springer arbeitet (seit 31. Januar 2017 ist er raus) und heute als Unternehmer mit der Agentur „Storymaschine“ aktiv ist, sei er dem Unternehmen – vor allem den Kollegen – immer noch verbunden. „Aus Kollegen sind gute Freunde geworden“, sagt er. Und aus der reinen Bild-Zeitung wurde heute eine Marke. „Man kann eine Zeitung – egal welche es ist – nicht nur anhand der gedruckten Auflage messen. In der digitalen Welt erreicht man oft viel mehr Leser als mit der gedruckten Zeitung“, erklärt er.

Lesen Sie auch

Bernsteinsammler am Strand

Wenn Kai Diekmann auf Usedom nicht mit Joggen und Baden beschäftigt ist, sammelt er Bernsteine oder isst Fischbrötchen (am liebsten Bismarck, aber ohne Zwiebeln). „Die Bernsteine finde ich am Strand“, sagt er und lacht. „Ich verrate doch auch nicht, wo ich Pilze finde. Im Wald natürlich.“ Nach der Sturmflut vor zwei Wochen fand er eine Reihe von Bernsteinen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Mit Biden kommen rationelle Maßstäbe in die Politik

Durch seinen Posten als Bild-Chefredakteur hatte er nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten vor vier Jahren die Möglichkeit, ein Interview mit ihm zu führen. „Ich denke, dass sich viele Wähler nicht für Biden, sondern gegen Trump entschieden haben. Ich hoffe, dass mit dem neuen Präsidenten wieder rationale Maßstäbe Einkehr in die Politik halten. Natürlich wird Biden gegenüber anderen Ländern seine amerikanischen Interessen vertreten, aber die Amerikaner sind wohl müde, den Weltpolizisten zu spielen. Mit dem Beitritt zum Klimaabkommen werden die richtigen Signale gesendet, dass nun wieder Vernunft einkehrt.“

Von Hannes Ewert