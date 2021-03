Zempin

Die Zempinerin Hobbyfotografin Birgit Michalski traute ihren Augen nicht. Direkt vor ihrem Haus am Achterwasser, landete vor wenigen Tagen ein Seeadler und holte sich eine Ente vom Eis. „Ich konnte kaum so schnell reagieren. Habe mir einfach die Kamera geschnappt und bin vor die Terrassentür“, erzählt sie.

Birgit Michalski (60) aus Zempin fotografierte den Beutezug des Adlers. Hier hat er die Ente in seinem Griff. Quelle: Birgit Michalski

In den vergangenen Wochen wurden die Seeadler häufiger auf der Insel Usedom beobachtet –unter anderem auf dem Gnitz oder auch in Heringsdorf am Strand.

Birgit Michalski hat ein Faible für Naturfotos. Im heimischen Garten fotografiert sie häufig Vögel. Die Seeadler ernähren sich hauptsächlich von Fisch, Aas und Wasservögeln.

Von Hannes Ewert