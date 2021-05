Heringsdorf

Petra Spiering darf endlich wieder zur Arbeit gehen und Kunden glücklich machen. Am Dienstagmorgen öffnete die Schuhverkäuferin das Geschäft „Schnürsenkel“ in der Zinnowitzer Dünenstraße. Nach fünfeinhalb Monaten Schließung darf sie endlich – nach dem Beschluss der Landesregierung – wieder Kunden in ihrem Laden begrüßen. Im Angebot hat sie neben Schuhen auch Taschen, Geldbörsen oder kleine Dekoartikel.

Doch lange musste sie warten, bis endlich die ersten Interessenten da waren. Vielleicht lag es auch am schlechten Wetter, welches viele Menschen von einem Bummel an der Promenade abhielt.

Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze müssen sich füllen, damit Kundschaft kommt

Mit gemischten Gefühlen stand die Verkäuferin am Morgen auf. Auf der einen Seite freute sie sich, endlich wieder arbeiten zu gehen, auf der anderen Seite sagt sie, dass Touristen lebensnotwendig sind, um den Umsatz in der Kasse zu generieren. „Wenn die Hotels, Ferienwohnungen und Restaurants voll sind, dann kommen auch Kunden zum Shoppen. Und wenn wir öffnen, dann gehen die Menschen auch essen. Jeder hängt vom anderen ab“, sagt sie. Bis zum späten Mittag war gerade mal ein Ehepaar im Geschäft. „Die wollten aber nur schauen“, sagt sie ernüchternd. Der Umsatz bis zum Mittag lag bei null Euro.

Fünfeinhalb Monate Schließung des Geschäfts

Zwischen Mitte Dezember und Dienstag war Petra Spierung nur sporadisch im Laden. „Das Schaufenster musste ab und zu neu dekoriert werden und es kam neue Ware. Manchmal haben auch Kunden angerufen, um etwas zu bestellen. Mehr passierte leider nicht“, sagt sie. Nun hofft sie, dass es bald wieder mehr zu tun gibt. Ihre Hoffnung ist, dass der Tourismus schnellstmöglich geöffnet wird, denn nur von den Einheimischen kann ein Laden dieser Größe nicht lange überleben. „Klar freuen sich die Insulaner darüber, dass die Geschäfte wieder öffnen, aber die müssen selbst erstmal wieder Geld verdienen, damit sie etwas ausgeben können.“

Verkürzte Öffnungszeiten in dieser Woche

„Schnürsenkel“-Inhaber Steffen Trost betont, dass nur vier seiner fünf Geschäfte in Wolgast, Zinnowitz und Koserow geöffnet haben. „Wir arbeiten zunächst mit verkürzten Öffnungszeiten, um zu sehen, wie die allgemeine Lage ist. Wenn die Nachfrage steigt, öffnen wir auch länger.“

Licht am Ende des Tunnels

„Durch die Öffnungen des Einzelhandels ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen“, gesteht Gert Griehl, Inhaber von Pier14. All seine Läden zwischen Zinnowitz und Heringsdorf waren am Dienstag geöffnet. „Aufgrund des noch nicht vorhandenen Urlauberansturms arbeiten wir jedoch noch mit verkürzten Öffnungszeiten.“ Ein Teil seiner Mitarbeiter befinden sich aufgrund der sehr geringen Auslastung noch in Kurzarbeit. Griehl geht davon aus, dass im Laufe des kommenden Monats alle seiner knapp 100 Angestellten wieder da sind.

Sommerware muss verkauft werden

Griehl hofft, dass jetzt viele Kunden den Weg in seine Geschäfte finden, denn die Sommerware muss verkauft werden. „Im Juli kommt schon wieder die Herbst- und Winterkollektion. Bis dahin muss ein Großteil der Ware verkauft sein, damit wir Platz haben“, sagt er. Er hofft, dass ihn viele Kunden beim Verkauf der Ware unterstützen.

Guter Auftakt der Gastronomie

Den Auftakt der Außen- und Innengastronomie schätzt Griehl als sehr vielversprechend ein. „Viele Einheimische – darunter Stammkunden und viele neue Gesichter – nahmen das Angebot dankend an, nach mehreren Monaten mal nicht mehr selbst zu kochen. Auch die Hygiene-Regeln, zum Beispiel das Tragen der Maske, wurde anstandslos akzeptiert. „Die Gäste waren vorbildlich vorbereitet. Die Gäste, die im Innenbereich sitzen wollten, hatten sich vorher einen negativen Test besorgt“.

Von Hannes Ewert