Ulrichshorst

Es ist ein seltenes Jubiläum: Die Eiserne Hochzeit feiern Menschen, die seit 65 Jahren verheiratet sind. Hanna (85) und Kurt Fröhlich (86) aus Ulrichshorst gehören zu den wenigen, denen dieses Glück zuteilgeworden ist. Am 4. Juni 1954 gaben sie sich das Ja-Wort in der Zirchower Kirche. „Wir sind damals mit der Kutsche hingefahren“, sagt Hanna Fröhlich bei der gestrigen Feier auf dem heimischen Hof. Das Paar ist körperlich und geistig noch fit. Die Erinnerungen sind noch wach: „Mit 18 lernte ich Kurt kennen, mit 19 haben wir uns verlobt, mit 20 geheiratet und mit 21 bekam ich unsere Tochter Magrit“, sagt Hanna Fröhlich. 16 Jahre später kam Sohn Steffen auf die Welt, der noch heute mit den Eltern in Ulrichshorst lebt. Da, wo Kurt Fröhlich geboren wurde. Tagein, tagaus war der gelernte Feldbaumeister in der Landwirtschaft tätig. In der LPG Dargen war er die letzten zehn Jahre Leiter der „Wiesenwirtschaft“, während seine Frau Hanna auf den Spuren von „Schwester Agnes“ wandelte. 18 Jahre war sie Gemeindeschwester in Zirchow, Korswandt und Ulrichshorst. Unterwegs war sie mit dem Trabant oder Fahrrad.

Ihr Geheimnis, so lange glücklich miteinander zu leben, bringt sie auf den Punkt: „Man muss verzeihen können.“ Dass sie beide noch körperlich so gut drauf sind, auch dafür gibt es eine einfache Erklärung: „Nie geraucht und vernünftig gegessen.“ Da passt doch der Gutschein für ein Essen, den sie zur Eisernen Hochzeit bekommen haben.

Mit rund 40 Gästen wurde gestern in der Dorfstraße in Ulrichshorst gefeiert. Mit dabei waren auch Enkel und Urenkel. „Schön, wenn die Familie zusammenkommt“, so Kurt Fröhlich, der immerhin 1952 nach dem Kennenlernen beim Tanz in Dargen ein dreiviertel Jahr um seine Hanna gebuhlt hat – bis sie zwei Jahre später Ja sagte.

Henrik Nitzsche