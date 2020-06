Usedom: Entspannter Urlaubsstart in Corona-Zeiten

Zinnowitz

Entspannt startete die Sonneninsel Usedom ins zweite Ferienwochenende. Der befürchtete Riesenstau auf und von der Insel blieb aus. Der Verkehr rollte sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag ganz normal, wenn auch unentwegt. Lediglich die obligatorischen Brückenöffnungszeiten in Wolgast und Zecherin sorgten für einen kurzzeitigen Stopp in der Anreisewelle.

In den Badeorten und am Strand selbst war allerdings zwischen Sonnabend und Sonntag ein deutlicher Unterschied wahrzunehmen: Während es am Sonnabend bei hochsommerlichen 29 Grad in Zinnowitz wie schon tags zuvor am Strand, aber auch auf der Seebrücke und auf dem Strandvorplatz und im Ort selbst sehr voll war, schienen viele Urlauber am Sonntag plötzlich verschwunden. Der Strand war leerer und die Zahl der Spaziergänger überschaubarer. Das mag mit dem Wetter zu tun haben, denn am Sonntag herrschte nicht eitel Sonnenschein, sondern vielfach war der Himmel bedeckt. Dennoch kletterte das Thermometer wieder auf 25 Grad. Die Wassertemperatur der Ostsee lag bei 19 Grad.

Strandkorbvermieterin Sieglinde Luschnitz Quelle: Cornelia Meerkatz

Vielleicht reisen aber auch zahlreiche Feriengäste erst noch an, vermutet Strandkorbvermieterin Sieglinde Luschnitz. Sie persönlich hat es lieber, wenn es nicht so voll ist. „Als es die letzten Tage so warm war, wollte jeder nur noch ans Wasser. Auf der Seebrücke war ein Gedränge wie in allerbesten Zeiten. Und Mundschutz trug kaum jemand“, sagt sie.

Sie selbst achte besonders auf die Einhaltung der Abstandsregelung bei den Strandkörben. Ab und zu müsse sie einschreiten, „weil manche Leute unvernünftig sind und dicht zusammenkriechen“, so Luschnitz. Die Bemerkung „Wir sind alle miteinander verwandt“ ziehe bei ihr nicht, sie könne sehr wohl ausmachen, welche Familien zusammengehören und welche nicht. Blieben sie uneinsichtig, melde sie diese Strandkorbnummern dem Ordnungsamt, „da ich bei einer Kontrolle nicht die Strafe bezahlen will, die andere verschuldet haben“, sagt sie.

Auch auf dem Zinnowitzer Strandvorplatz sind am Wochenende nur sehr wenige Menschen mit Mundschutz anzutreffen. An den Imbissständen trägt nur das Personal Mund-Nase-Bedeckung. Allerdings halten die hungrigen Besucher von sich aus die Abstandsregelung ein und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. In den Geschäften, auch im Strandkiosk, ist das Tragen des Mundschutzes Pflicht, das Personal achtet darauf – auch wenn nur eine Zeitung oder eine Tube Sonnencreme gekauft wird.

Das Einhalten eines gewissen Abstandes ist auch am Strand zu beobachten. Egal ob Familien, zu zweit oder allein – wer immer das Handtuch ausbreitet, schaut sich um, dass zu den Nachbarn ein Abstand bleibt. Die Strandmuschel-an-Strandmuschel-Qual aus den beiden Vorjahren ist bisher ausgeblieben.

Auch in der Neuen Strandstraße, wo sich die meisten Geschäfte in Zinnowitz befinden, geht es am Sonntag deutlich ruhiger zu als tags zuvor. Außerdem ist zu spüren, dass es wieder zwei Zu- und Abfahrten aus dem Seebad von und auf die B 111 gibt. In der vergangenen Wochen war offiziell nach zweieinhalbjähriger Bauzeit die Hauptverkehrsader, der Möskenweg, wieder für den Verkehr freigegeben worden.

So wie in Zinnowitz das Wochenende ohne Stau verlief, war es auch in anderen Seebädern auf Usedom, etwa in Koserow. Auf der B 110 von und zur Zecheriner Brücke lief ebenfalls alles reibungslos.

