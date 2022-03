Ahlbeck

Dieses Haus kann viele Geschichten erzählen. Von Heranwachsenden, die hier ihre Jugendweihe erhalten haben, von feiernden Narren, die auf der Bühne das jeckische Volk begeisterten oder Urlaubern, die hier gastronomisch versorgt wurden.

Das „Haus der Erholung“ (HdE) ist prägend für die Ahlbecker Promenade. Was 1957 vom FDGB fertiggestellt wurde, 1,5 Millionen Mark kostete und bis 1989 als Kulturhaus und Verpflegungszentrum für die vielen FDGB-Urlauber diente, ist zu einem Sanierungsfall geworden.

Mit einem wegweisenden Beschluss haben die Heringsdorfer Gemeindevertreter das in 1A-Lage liegende Gebäude aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Der sieht vor, das Denkmal HdE mit seinem parallel zur Promenade stehenden Hauptgebäude zu erhalten. Hauptfunktion des Hauses der Erholung wird ein Veranstaltungssaal mit einer Kapazität für etwa 300 Personen werden, ergänzt mit Räumlichkeiten für die Tourist-Information, Ausstellungen, Technik- und weiteren Funktionsräumen.

Jährliches Traditionsfest im Haus der Erholung

In dem Zusammenhang hat die OSTSEE-ZEITUNG einen Aufruf gestartet. Wer hat besondere Erinnerungen an das Haus? Karin Kempe-Osment, die seit 1967 in Ahlbeck lebt, hat sich bei uns gemeldet. „Es sind andere Erinnerungen als für meine Kinder, die das Haus vor allem mit Diskotheken verbinden.“ Sie war von 1967 bis 1998 als Berufsschullehrerin an der sogenannten „Konsumschule“ tätig. Und zwar auf dem Gelände, auf dem gegenwärtig die Luxushotel-Anlage der Berliner Primus-Gruppe entsteht.

„Da unsere Schule unterschiedliche Ausbildungsberufe beherbergte, wollten wir ihr einen würdigen Namen geben. Wir entschieden uns für den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaftler Dr. Arvid Harnack. Jedes Jahr im Dezember feierten wir mit unseren Lehrlingen, Vertretern der Ausbildungsbetriebe und anderer Berufsschulen sowie der Kommune deshalb unser Traditionsfest im Haus der Erholung“, schreibt die Ahlbeckerin.

Ort der Besinnung auf Tradition

Sie erinnert sich an einen Auftritt der Sängerin Barbara Thalheim mit ihrer Band. „Für viele der damaligen Berufsschüler aus allen Teilen der DDR ist das Haus der Erholung ein Ort der Besinnung auf Traditionen, der kulturellen Betätigung, Lebensfreude, Begegnungen und Tanz.“

Faschingsfeiern im Ahlbecker HdE waren legendär. Quelle: Torsten Schultz

Die Ahlbecker Torsten Schultz und Bernd Kellermann können sich ihr Ahlbeck ohne das HdE nicht vorstellen. Die beiden Vollblut-Jecken haben im Haus der Erholung den Fasching gelebt und geliebt. Über 600 Menschen waren zu Faschingszeiten im Saal, erinnert sich Schultz, der 1975 in die närrische Familie kam. Da war Bernd Kellermann längst schon dabei. Er kennt das Haus noch aus den 1960er-Jahren, wie er als Jugendlicher in der Ferienarbeit hauptsächlich Kartoffeln schälen musste.

Von Henrik Nitzsche