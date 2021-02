Noch vor einer Woche war die Insel Usedom dick in ein Winterkleid eingehüllt – Schnee und Eis, soweit das Auge blickte. Davon ist kaum noch was übrig, der Frühling klopft an die Tür. Wir blicken ein paar Tage zurück, als die Kälte und der Schnee für schöne Fotomotive gesorgt hat.