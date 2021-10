Ahlbeck

Ortstermin in der Ahlbecker Wiesenstraße: Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) und Mike Speck, Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Kaiserbäder (WOG), treffen die ersten Mieter einer Sozialwohnung, die im Rahmen der „Modellregion sozialer Wohnungsbau“ des Landes Mecklenburg-Vorpommern fertiggestellt wurde.

Mit einem Transponder öffnet Mike Speck die Haustür des ehemaligen Innova-Gebäudes. Der elektronische Schlüssel ersetzt gleich zwei Schlüssel für die neuen Bewohner des Hauses, das nach aufwändiger Sanierung nun drei Sozialwohnungen beherbergt. Die neuen Mieter verfügen zudem über eine Gegensprechanlage mit Monitor, so dass sie ihre Besucher vor der Haustür sehen können.

Rathauschefin ist beeindruckt

Bürgermeisterin Marisken klingelt im Hausflur bei Familie Reimer und wird freundlich hereingebeten. „Jetzt stehen wir in der ersten Wohnung. Es ist schon toll, dass das wirklich in die Realität umgesetzt ist“, schwärmt die Rathauschefin und ist beeindruckt von der Qualität der Wohnung, die unter anderem über ein behindertengerechtes Bad verfügt. Angelika Reimer ist „sehr dankbar dafür“, dass sie und ihr Mann Gerhard den Zuschlag für die rund 60 Quadratmeter große Zweiraumwohnung bekommen haben. „Wir hatten schon vor langer Zeit einen Antrag auf eine altersgerechte Wohnung gestellt“, sagt Gerhard Reimer, der mit seiner Frau zuvor 26 Jahre im Heringsdorfer Dünenweg in einem Mehrfamilienhaus der WOG wohnte. Dort hatten sie im vierten Stock eine ähnlich große Wohnung wie jetzt in Ahlbeck.

Wohnberechtigungsschein war Voraussetzung

Die Reimers hatten sich die Voraussetzungen für eine Sozialwohnung bei der Gemeinde prüfen lassen und dann den Wohnberechtigungsschein erhalten. Damit kamen sie in die engere Auswahl für eine der drei Sozialwohnungen in der Ahlbecker Wiesenstraße. Dass sie letztendlich dort im September einziehen konnten, sehen sie als großes Geschenk an, für das sie sich bei der WOG bedankten. „Eine neue und schöne Wohnung zu besitzen, ist nicht selbstverständlich“, findet Gerhard Reimer.

Ihre Wohnung verfügt über einen Echtholzparkettboden, der von den Vornutzern noch vorhanden war. „Den schmeißt man nicht raus“, macht Mike Speck klar. Das Parkett wurde abgeschliffen und aufgearbeitet und sieht nun wie neu aus. Der Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft bekam Lob von der Bürgermeisterin, dass trotz allgemein explodierender Baukosten der Kostenrahmen für die zwei Gebäude in der Wiesenstraße einigermaßen eingehalten werden konnte.

In diesem schmucken Neubau in der Wiesenstraße entstanden ausschließlich Sozialwohnungen. Quelle: Dietmar Pühler

Baukostensteigerungen noch vertretbar

So konnte die WOG bei der Sanierung des Bestandsgebäudes, das insgesamt sieben Wohnungen umfasst, die veranschlagten 400 000 Euro Baukosten einhalten. Der Neubau mit insgesamt zehn Sozialwohnungen wird voraussichtlich 1,85 Millionen Euro kosten. „Da sind wir knapp vier Prozent drüber“, so Mike Speck. Der bedankte sich bei den anderen Mietern, die für die Zeit der Umbauarbeiten eine Mietminderung bekamen und nach Abschluss der Arbeiten einen Präsentkorb.

Der Neubau soll spätestens im Februar 2022 bezugsfertig sein. Dann stehen hier acht Zweiraumwohnungen mit je 55 Quadratmetern sowie zwei Dreiraumwohnungen mit je 75 Quadratmetern zur Verfügung. Damit werden zwei Baumaßnahmen des Sozialwohnungsbaus abgeschlossen sein und die dritte in Bansin mit bis zu 40 Sozialwohnungen anstehen. Die Abstimmungen dazu laufen bereits. „Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr anfangen können“, erklärt die Bürgermeisterin, die auf die Komplexität des Projektes auf dem derzeitigen Parkplatz an der Ecke Seestraße/Gartenweg hinweist: „Wenn der erste Bagger rollt, sind die größten Hürden genommen.“

Auf dem Parkplatz an der Ecke Seestraße/Gartenstraße können bis zu 40 Sozialwohnungen entstehen. Quelle: Dietmar Pühler

Neben den drei Projekten der Kommune ist auch ein privatwirtschaftliches Bauprojekt Bestandteil der „Modellregion Sozialer Wohnungsbau“. Bekanntlich plant der Greifswalder Investor Prof. Dietmar Enderlein einen Gesundheits- und Wohnpark im Heringsdorfer Setheweg. Neben einer Seniorenresidenz sind dort 70 Wohnungen geplant, davon 20 als Sozialwohnungen.

Vorzugsplatzierung bei Fördermittelvergabe

„Wir machen alles Step by Step“, schaut Mike Speck in die Zukunft. Denn trotz Förderung durch das Land seien die geplanten 15 Millionen Euro für alle Neubauprojekte eine Riesenherausforderung für die WOG Kaiserbäder. Wie er hofft auch Marisken, dass das Modellprojekt des Landes noch mehr Sozialwohnungen in den Kaiserbädern ermöglichen wird. Insgesamt können bis zu 8 Millionen Euro Fördermittel dafür abgerufen werden. „Unsere Aufgabe ist es, allen sozialen Schichten Wohnraum zu ermöglichen. Wir wollen umschwenken, werden den Trend aber nicht brechen können“, sagt die Bürgermeisterin mit Blick auf schwindende Einwohnerzahlen in den Kaiserbädern und Umwandlung von Wohnraum zu Ferienvermietung in erheblichen Größenordnungen.

Froh ist sie, dass es einerseits durch eine Gesetzesänderung nun möglich ist, Grundstücke kostenneutral von der Gemeinde an die kommunale Wohnungsgesellschaft zu verschieben und andererseits darüber, dass die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss gefasst hat, kommunale Flächen nicht an Dritte zu veräußern. Nur so sei es möglich, dass auf kommunalen Grundstücken bezahlbarer Wohnraum entsteht.

Die Bürgermeisterin weist auch auf einige positive Nebeneffekte als „Modellregion sozialer Wohnungsbau“ hin: „Wir haben den Fokus auf einen lebenswerten Ort gelegt. Dadurch haben wir eine Vorzugsplatzierung bei der Vergabe von Fördermitteln.“ Das könnte sich bei den geplanten Sportstätten wie der Mehrzweckhalle in Heringsdorf und den Sportplätzen in Ahlbeck und Bansin auszahlen. Auch die Übertragung der Polizeivilla in Heringsdorf vom Land auf die Gemeinde sei unter diesem Aspekt zu sehen. „Das Konzept mit der Nutzung durch unsere Vereine hat großen Anklang gefunden“, frohlockt Marisken.

