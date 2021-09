Heringsdorf

Aus Anlass der Landtags- und Bundestagswahlen laden das Koeppenhaus und die Wolfgang-Koeppen-Stiftung Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ein, in kleinen und großen Versammlungen ins Gespräch zu kommen. Nach einem Auftakt mit den Künstlern will die Stiftung in den Dialog mit dem Publikum kommen, Forderungen und Erwartungen ans nächste Parlament – in Schwerin und in Berlin – sammeln und dazu motivieren, wählen zu gehen. „Wir wollen mit den Bürgern über Politik reden und über Möglichkeiten beraten, wie jeder Einzelne eingreifen und sich engagieren kann – lokal, regional, national“, heißt es.

Die Wolfgang-Koeppen-Stiftung wurde von Günter Grass gegründet, der vor 52 Jahren mit einem VW-Bulli durchs Land tingelte, um für Willy Brandt zu trommeln. Diesmal sind es viele Künstler, die nicht für eine Partei, sondern für eine Erweiterung des demokratischen Engagements und für’s Wählengehen werben. Wieder ist ein Bulli-Veteran unterwegs, ein T2b Baujahr 1977; fahren wird ihn Friedhelm Drautzburg, der Gründer und langjährige Inhaber der Ständigen Vertretung in Berlin, der damals mit Grass tourte und den Wagen auch diesmal zur Verfügung stellt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Montag hält der VW-Bulli an er Heringsdorfer Konzertmuschel. Eine Frage der Veranstaltung: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Reden wir darüber“ Zu hören sind unter anderem Texte, Lieder, Diskussionen mit Kai Diekmann, dem ehemaligen Chefredakteur und Herausgeber der Bild-Zeitung. „Ich werde unter anderem zahlreiche Hasskommentare vorlesen, welche mir in meiner Zeit als Bild-Chef immer wieder begegneten“, so Diekmann. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von OZ