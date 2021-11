Heringsdorf

Auf der Insel Usedom wurden in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr Fahrräder gestohlen. Diese Erkenntnis geht aus einer aktuellen Statistik des Polizeiinspektion Anklam hervor. Wie Sprecher Andrej Krosse am Dienstag auf Nachfrage mitteilt, wurden von Anfang des Jahres bis Ende Oktober 356 Fahrräder zwischen Hinterland und Küstenstreifen als gestohlen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies eine Steigerung von 86 Prozent. Von den 356 Rädern waren 138 E-Bikes, die auf einmal nicht mehr da waren. Im Jahr 2020 waren es „nur“ 61 E-Bikes, welche als gestohlen gemeldet wurden.

Im Jahr 2020 waren die Grenzen nach Polen dicht

Rückblick: 2020 hielt der touristische Lockdown bis Ende Mai an, in diesem Jahr öffneten Hotels und Ferienwohnungen erst im Juni. „Im Vorjahr gab es allerdings noch verschärfte Grenzkontrollen nach Polen. Man kann davon ausgehen, dass ein Teil der gestohlenen Ware ins Nachbarland geht und dort verkauft wird“, vermutet Krosse.

370 000 Euro Schaden durch E-Bike-Diebstahl

Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 580 000 Euro, rund 270 000 Euro mehr als noch im Jahr zuvor. Allein bei den E-Bikes entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 370 000 Euro. „Die E-Bikes sind mitunter wesentlich teurer in der Anschaffung als ein herkömmliches Fahrrad. Ein E-Bike kann mitunter mehrere tausend Euro kosten“, so Krosse.

Etwa auf dem gleichen Level bleibt die Anzahl der aufgegriffenen Tatverdächtigen – in diesem Jahr betrug sie bis Ende Oktober neun Personen. Allerdings erhöhte sich in diesem Jahr die Anzahl der sichergestellten Fahrräder von 15 auf 26 Stück.

Rückgang bei den Fahrradträgern

Einen wesentlichen Rückgang gab es bei der Entwendung von Fahrradträgern. Wie Krosse erklärt, wurden in diesem Jahr gerade mal drei Träger gestohlen. „Im Vorjahr waren es noch 45 Stück – das ist ein Rückgang von 96 Prozent.“ Ein Grund dafür könnte sein, dass im Vorjahr eine Bande hochgenommen wurde, welche es auf Fahrradträger der Marke Thule abgesehen hatte. In diesem Jahr lag der Schaden der entwendeten Trägern bei gerade mal 1000 Euro, im Vorjahreszeitraum waren es noch mehr als 25 000 Euro.

Von Hannes Ewert