Usedom: Fallschirmspringer verletzt sich bei Landeanflug schwer

Schwerer Unfall in Garz auf der Insel Usedom: Am Freitag verletzte sich ein Fallschirmspringer schwer bei der Landung. „Offensichtlich schätzte er den Untergrund falsch ein“, so Landkreissprecher Achim Froitzheim. Der Mann kam mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald. „Es besteht der Verdacht auf Lendenwirbelsäulenbuch und Toraxtrauma“, sagt er.

In diesen Tagen springen hunderte Springer über Garz im Freien Fall in die Tiefe. Das Usedom-Boogie lockt jedes Jahr Springer aus ganz Deutschland an die Ostsee. Vor Kurzem gab es auch ein Springen am Strand. Ziel war es dabei, am Strand zu landen.

