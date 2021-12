Coronabedingte Produktions- und Lieferprobleme bei Partnern in Asien haben zu Verzögerungen beim Bau des Swine-Tunnels auf der Insel Usedom geführt. Der Auftragnehmer beantragt eine Verlängerung – bis Anfang 2023.

Bauarbeiter bringen in der Röhre des neuen Swine-Tunnel die Halterungen für Versorgungsleitungen an. Die Arbeiten sind in Verzug geraten. Das große Verkehrsprojekt wird später fertig als geplant. Quelle: Sweco