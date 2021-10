Zinnowitz

Silvester 2020 werden viele Usedomer wohl lange in Erinnerung behalten. Keine Partys, keine Feuerwerke und keine Gäste. Statt voller Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen waren die Insulaner quasi „unter sich“. Zusammenkünfte waren nur mit zwei Familien, jedoch maximal fünf Personen gestattet, Kinder unter 14 Jahren zählten nicht dazu. Zudem galt ein An- und Versammlungsverbot. Verrückte Zeiten! Nun planen die Touristiker den kommenden Jahreswechsel – ohne Lockdown, aber mit kleineren Einschränkungen.

Fackelwanderung in Koserow

In der Gemeinde Koserow wollen die Mitarbeiter alles versuchen, was man in der Zeit darf. Dazu gehören unter anderem die Fackelwanderung am Strand oder auch die Imbisse auf dem Seebrückenvorplatz. Das Höhenfeuerwerk um Mitternacht ist noch nicht geklärt.

Zinnowitzer hoffen auf Neujahrsfeuerwerk – aber ohne Auflagen

Mit Spannung schauen die Mitarbeiter der Kurverwaltung Zinnowitz auf die gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche am 1. Januar gelten. Am Abend des ersten Tages des Jahres soll nämlich das Neujahrsfeuerwerk gezündet werden. „Wir würden es gerne machen und warten jetzt ab, an welche Bedingungen es geknüpft ist“, sagt Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann. Sollte allerdings eine 3G-Regel die Bedingung an das Feuerwerk sein, müsste die Gemeinde den Stecker ziehen. „Das kriegen wir ja überhaupt nicht kontrolliert. Wir können weder den ganzen Strand absperren, noch irgendwo Personal abstellen, das dann den G-Status überprüft. Zum Neujahrsfeuerwerk kommen ja tausende Menschen. Da müssten wir schon am frühen Nachmittag mit dem Einlass beginnen“, erklärt er. Das Eisbaden am 30. Dezember ist allerdings in Planung. Inwieweit eine Silvesterparty an der Konzertmuschel möglich ist, bleibt auch noch abzuwarten. „Ich denke nicht, dass jemand einen kostenpflichtigen PCR-Test machen lässt, nur um dort zu tanzen“, so Nichelmann.

Trassenheide mit Höhenfeuerwerk am Nachmittag

In Trassenheide ist das Höhenfeuerwerk um 17 Uhr erst mal nur unter Vorbehalt geplant. „Davor findet ein Animationsprogramm an der Konzertmuschel statt“, erklärt Stefanie Pflock vom Eigenbetrieb. Zum Jahreswechsel wird auf der Trassenheider Strandpromenade eine kleine Schlemmermeile aufgebaut sein, damit sich auf dem Weg zum Strand das heiße Getränk oder auch gerne die Bratwurst auf die Hand geholt werden kann. Der Streetfood-Trend in Deutschland bringt gesunde, nachhaltige und köstliche Kleinigkeiten von der Gourmetküche auf die Promenade von Trassenheide.

Partyzelt mit 1000 Gästen in Bansin

Chris Ehlert aus den Kaiserbädern möchte in diesem Jahr sein Partyzelt in Bansin am Strand aufbauen. „Es gilt bei der Party die 2G-Regel“, sagt er. Alles andere würde sich für ihn wirtschaftlich auch kaum rechnen. „Unter dieser Bedingung können bis zu 1000 Besucher in das Zelt – ohne Maskenpflicht und Abstandsregelungen“, erklärt er. Bei einer 3G-Party hätte er nur 250 Gäste auf Abstand und mit Maske hinein lassen dürfen. Das wäre nicht rentabel.

Bislang sind die Konzepte unter anderem beim Landkreis Vorpommern-Greifswald, bei der Gemeinde und beim Gesundheitsamt eingereicht. „Unter den jetzigen Bedingungen gehe ich davon aus, dass wir zu 70 Prozent grünes Licht für unsere Veranstaltung bekommen“, sagt er. Geplant ist, dass Ehlert vom 28. bis 31. Dezember jeden Tag ein Programm bietet. „Der Kartenvorverkauf läuft super. Die Leute sind wieder richtig heiß darauf, feiern zu gehen“, sagt er. Als musikalischen Programmpunkt hat er unter anderem eine ACDC-Coverband gebucht. „Wir wollen mal hoffen, dass sich jetzt nichts mehr an der gesetzlichen Lage ändert“, so Ehlert.

Keine Party bei Uwes Fischerhütte in Ahlbeck

„Wir wissen noch nicht, unter welchen Bedingungen gefeiert werden darf und die Planungssicherheit ist nicht gegeben. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das Zelt nicht aufzubauen“, sagt Uwe Krüger aus Ahlbeck. „Die Ware muss eingekauft werden, das Personal gestellt und so weiter. Und am Ende wird eine Woche vorher alles abgesagt – das Risiko ist uns zu hoch“, so Krüger.

Silvester-Light-Version in Karlshagen

Eine Light-Version der Silvester-Partys soll es dieses Jahr in Karlshagen geben. „Der Wille ist da, dass wir auf jeden Fall was machen. Allerdings kann jetzt noch niemand sagen, unter welchen Bedingungen“, erklärt Christina Hoba vom Eigenbetrieb. Einen Winter- und Silvestermarkt soll es

in jedem Fall geben, das mitternächtliche Höhenfeuerwerk ist bereits abgesagt und ein Festzelt am Strand wird es nicht geben“, sagt sie. Sollte die Party nur mit der 2G-Regelung aufgebaut werden, würden die Veranstalter eine Reihe von Gästen ausschließen und das möchten sie nicht. Das Bühnenprogramm soll etwas kleiner ausfallen. „Wir arbeiten aber an einem Kinderfeuerwerk“, sagt sie.

Höhenfeuerwerke in den Kaiserbädern genehmigt

Die Gemeinde Heringsdorf bekam von den Behörden bereits grünes Licht für die Höhenfeuerwerke von den Seebrücken. „In Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck gibt es um Mitternacht ein Feuerwerk“, so Eigenbetriebsleiter Thomas Heilmann. Auch das Kinderfeuerwerk am Sportplatz neben der Heringsdorfer Seebrücke ist genehmigt. Corona-Auflagen – zum Beispiel ob die Zuschauer für das Feuerwerk geimpft, genesen oder getestet sein müssen – gibt es bislang nicht. Auch die Lasershow am 1. Januar auf dem Gelände des Sportplatzes ist genehmigt. „Wir brauchten jetzt mittlerweile mal eine Entscheidung, denn die Vorbuchungsstände bei Hotels und Privatvermietern sind bereits sehr hoch. Damit können sich auch die Gäste darauf einstellen, was sie hier erwartet.“

Open-Air-Partys soll es neben der Seebrücke Heringsdorf, am Fischerstrand und in der Verlängerung der Ahlbecker Seebrücke geben.

