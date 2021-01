Heringsdorf

Ein Usedom-Fan braucht die Hilfe der OZ-Leser. Die Frau hat Mitte November ihre Glücksbringer Mütze – ein Basecap mit Harley-Davidson-Motiv – auf der Insel verloren. Und seitdem, so schreibt sie, läuft bei ihr einiges schief. Deshalb setzt sie auf die OSTSEE-ZEITUNG und ihre Leser, damit 2021 wieder ein gutes Jahr für sie wird. Sie hofft, dass sich der Finder ihrer Mütze bei der OZ meldet, damit wir den Kontakt herstellen können.

Ihre geliebte Kopfbedeckung hat die Frau am 18. November in Heringsdorf verloren, als sie abends gegen 18 Uhr ihren Mann von der Rehaklinik abgeholt hat. „Mit dem Auto habe ich gegenüber dem Eingang der Rehaklinik geparkt. Beim Ein- und Umladen des Gepäcks muss meine Basecap heruntergefallen sein. Leider habe ich das in meiner Aufregung und Eile nicht bemerkt“, schreibt die Frau. Erst tags darauf zu Hause sei ihr der Verlust aufgefallen. Daraufhin habe sie das ganze Auto durchsucht, aber die Mütze leider nicht gefunden.

Basecap aus Amerika mitgebracht: „Bin oft traurig“

„Jetzt fühle ich mich wie Hans ohne Kopf. Wenn ich mir die Bilder mit meiner Harley-Davidson-Kopfbedeckung ansehe, bin ich oft traurig. Ich habe das Basecap vor etwa zehn Jahren von einer Reise aus Amerika mitgebracht“, schildert sie. Die Kopfbedeckung ist in in einem ausgewaschenem Schwarz und habe sich im Laufe der Jahre zu ihrem Glücksbringer entwickelt. Und genau deshalb möchte sie ihr Basecap unbedingt zurück.

Ilona hat sich auch bereits an das Fundbüro der Gemeinde Heringsdorf und die Rehaklinik gewandt – leider ohne Erfolg. Nun hofft die Frau, dass sich der ehrliche Finder, dem sie eine Belohnung zusichert, bei der OZ meldet.

Von Cornelia Meerkatz