Usedom: Für Pünktchen ist nach 24 Jahren im Schreibwarengeschäft Schluss

Pünktchen war immer da. Sie war die Konstante im Leben vieler Usedomer. Für Alleinstehende war der Besuch des Schreib- und Spielwarenladens von Grit Matzig, wie die kleine couragierte Inhaberin mit richtigem Namen heißt, oftmals ein Höhepunkt im Alltag. Hier wurde man immer ein paar Worte los, bekam eine freundliche Erwiderung. Auch wenn die coronabedingte Warteschlange vor dem kleinen Laden immer länger wurde, jeder bekam von ihr die nötige Aufmerksamkeit.

Das ist nun Geschichte. Grit Matzig hat ihr Geschäft nach mehr als 24 Jahren am Freitag einem Nachfolger übergeben und hofft, dass ihre Stammkunden auch die Stammkunden von Matthias Reink werden.

Ein Neuanfang mit 50

Pünktchens Kunden hatten monatelang Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. Und doch ist der Abschied am Freitag vielen schwergefallen, was ungezählte Blumensträuße und Dankeskarten beweisen. Umarmungen mussten leider ausfallen. Und doch wünschen wohl alle, dass es der 50-Jährigen gut gehen möge in ihrem neuen Lebensabschnitt.

„Ich habe vor 15 Jahren mal eine Woche Urlaub gemacht, sonst immer nur mal ein verlängertes Wochenende frei gehabt“, erklärt Grit Matzig, warum sie das nun nicht mehr auf sich nehmen will. „Man darf doch nicht vergessen, zu leben“, sagt sie mehr zu sich selbst und freut sich auf den Sommer im Freien, aufs unbekümmerte Shoppen und Eis essen mit Tochter Michelle (22), die in Rostock Wirtschaftspädagogik studiert. Und sie freut sich darauf, mehr Zeit mit Dietmar, ihrem Lebensgefährten, verbringen zu können.

Wenngleich – das Verkaufen von Schreib- und Spielwaren hat Grit Matzig immer geliebt und sie hat der Konkurrenz lange tapfer die Stirn geboten, auch als die Realschule aus Usedom weggezogen ist, als „Kik“ und später „Tedi“ ihr mit Billigangeboten das Leben schwer gemacht und selbst die Supermärkte Schulsachen ins Sortiment aufgenommen hatten.

Selbständig heißt: Selbst und ständig arbeiten

Wer weiß, wie lange sie ohne die Post- und Lottoannahme durchgehalten hätte, die ihr als zusätzliche Dienstleistung 2013 angeboten worden war. Die Versuche, sich durch mitarbeitende Stundenkräfte helfen zu lassen, scheiterten letztlich am Geld. Sie musste immer hart kalkulieren. „Ich denke trotzdem gern an unsere Zusammenarbeit zurück und bedanke mich für die Unterstützung, auch für die meiner Freundinnen und Eltern“, sagt Grit Matzig. Sie blieb eine Einzelkämpferin, die heute von sich sagt, dass ihr die Kraft ausgegangen sei. Selbstständig sein heiße im Wortsinn eben: selbst und ständig zu arbeiten.

Und nun? „Ich gönne mir erst mal einen Monat Ruhe und versuche dann, als Angestellte in Arbeit zu kommen und wieder in die gesetzliche Krankenkasse zu wechseln, damit ich für später abgesichert bin. Und ich werde mehr auf meinen Körper hören, der mir sagt: Leben wolltest du doch auch noch.“

Von Ingrid Nadler