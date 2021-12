Usedom: Futtermittel aus Katschower Schweinemastanlage gestohlen

Katschow

In Katschow auf Usedom entwendeten Unbekannte Futtermittel von einer Schweinemastanlage. Laut Polizei sind der oder die Täter zwischen dem 16. und 26. Dezember dreimal auf das Gelände der Schweinemastanlage gekommen. Bislang ist noch unklar, welche Menge an Futtermitteln, die in Silos gelagert waren, die Diebe gestohlen haben. Der bei den Einbrüchen entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeirevier Heringsdorf unter 038378 - 2790, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ