Ückeritz

Im nächsten Jahr steigen die Strom- und Gaspreise, auch Briefe werden teurer. Und für Abwasser müssen die Usedomer künftig auch tiefer in die Tasche greifen. Zwischen 17 und 32 Prozent liegt die Steigerung bei den Gebühren in der Abwasserbeseitigung. Der Preis je Kubikmeter klettert in der Einrichtung I (Entsorgung in verbandseigene Kläranlagen) von 3,50 auf 4,11 Euro. Für die Entsorgung in verbandsfremde Kläranlagen (Einrichtung II) werden künftig je Kubikmeter 4,88 Euro fällig. In diesem Jahr waren es noch 3,68 Euro.

Für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Anschluss an das zentrale Abwassernetz und einem jährlichen Trinkwasserverbrauch von 60 Kubikmeter bedeutet das im Jahr Mehrkosten von 37,24 Euro (Einrichtung I) und 72,64 Euro (Einrichtung II). Der Trinkwasserpreis steigt dagegen zum Vorjahr ab 2022 nur um einen Cent – von 2,56 auf 2,57 Euro je Kubikmeter.

Mirko Saathoff, Geschäftsführer des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Insel Usedom, begründete die Erhöhung mit fehlenden Einnahmen durch Corona sowie steigenden Stromkosten. „Aus den Nachkalkulationen müssen wir Gebührenunterdeckungen aus den Jahren 2019/2020 im nächsten Jahr ausgleichen“, sagt Saathoff am Montagabend in der Verbandsversammlung in der Ückeritzer Sporthalle.

Die Pandemie belastet den Verband. Im vergangenen Jahr sank die Wasserabnahme durch den monatelangen Lockdown, der den touristischen Betrieb auf der Insel Usedom lahmlegte. Keine Gäste, keine geöffneten Hotels, kein Wasserverbrauch. So war es auch in diesem Jahr.

300 000 Kubikmeter Wasser weniger verkauft

In Zahlen: 2020 musste der Verband rund 610 000 Euro im Abwasserbereich auffangen bei nahezu gleich bleibenden Kostenbelastungen für die Unterhaltung der Betriebsanlagen. „Und in diesem Jahr war es durch die Pandemie noch schwieriger. Wir haben 300 000 Kubikmeter Wasser weniger als im Jahr 2019 verkauft“, so der Geschäftsführer.

Als „alternativlos“ bezeichnete Peter Usemann, Bürgermeister von Zinnowitz und Vorstandsmitglied, die Gebührenerhöhung. „Wir haben uns sehr schwergetan, unseren Einwohnern das Defizit nun weiterzugeben. Investitionen können wir aber nicht verschieben. Auch alle Einsparungsmöglichkeiten haben wir abgeklopft. Wir schieben das Problem nur vor uns her“, so Usemann.

Und Saathoff ergänzt: „Wir mussten in der Vergangenheit schon mehrere geplante Bauvorhaben ablehnen, weil die Wasser- und Abwasserversorgung nicht gewährleistet ist. Wenn wir nun Investitionen verschieben, wirkt sich das auch auf die Bauvorhaben in den Kommunen aus. Beispielsweise plant der Verband die Erweiterung der Kläranlage Zinnowitz von 20 000 auf 35 000 Einwohnergleichwerte (siehe Info-Kasten). Der Verband, dem 24 Mitgliedsgemeinden angehören, sei das letzte Glied, so Saathoff. „Wir müssen auf die Kommunen reagieren. Jedes Jahr haben wir um die 100 neue Trinkwasser- und Abwasseranschlüsse. Es wird immer weiter gebaut. Unsere Aufgabe ist es nun mal, auf der Insel die Versorgung für Spitzenzeiten vorzuhalten. Und die sind im Sommer um das Acht- bis Zehnfache höher.“

Hilfe vom Land – Beitz will sich kümmern

Kritik kommt von Falko Beitz, Stolper Bürgermeister und SPD-Landtagsmitglied: „Wir erhöhen die Gebühren, damit auf der Insel noch mehr gebaut werden kann. Investitionen können wir nicht verschieben, weil sonst B-Pläne warten müssen? Das kann nicht sein“, so Beitz, der gegen die Erhöhung stimmte und das Thema in den Landtag mitnehmen will.

Warum soll nicht der kommunale Verband auch Unterstützung aus Schwerin bekommen? Beitz will sich kümmern. Das hat auch Saathoff schon getan. „Wir haben in diesem Jahr mehrere Anträge an das Wirtschaftsministerium gestellt. Mehrfach wurde das abgeblockt oder ans Innenministerium verwiesen.“ Von dort hieß es dann auf OZ-Nachfrage, dass öffentliche Unternehmen für das Corona-Soforthilfeprogramm des Bundes und des Landes nicht antragsberechtigt sind.

Gute Nachrichten für die Verbraucher gab es aber auch: Die Gebühr für Fäkalwasser wird im kommenden Jahr um 1,17 Euro je Kubikmeter minimiert und liegt nun bei 10,51 Euro. „Wir können auch die Gebühr für die Entsorgung von Kleinkläranlagen um 1,92 auf 8,28 Euro je Kubikmeter senken. Die geplanten Mengen und Transportkosten sind nicht in der vorgesehenen Höhe entstanden, so dass eine Kostenüberdeckung auf dem Kalkulationszeitraum 2019-2020 entstanden ist“, sagt Saathoff.

Von Henrik Nitzsche