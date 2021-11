Usedom: Gedenkstunde auf dem Golm zum Volkstrauertag

Kamminke

Die Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf der Kriegsgräberstätte Golm in Kamminke/Usedom findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Die Gedenkansprache hält in diesem Jahr Jan Holze, Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Die Teilnehmenden werden von Kinga Sikora und Mariusz Siemiatkowski von der Jugendbegegnungsstätte Golm begrüßt. Die geistliche Besinnung liegt in den Händen von Pastor Henning Kiene der evangelischen Kirchgemeinde Ahlbeck-Zirchow.

Musikalisch wird die Gedenkstunde durch den Thorbruch Chor begleitet. Zum Abschluss der Veranstaltung ist die traditionelle Kranzniederlegung vorgesehen. Gäste und Besucher sind herzlich willkommen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es gelten die Hygienebestimmungen für Veranstaltungen im Freien des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss an die Gedenkstunde besteht die Gelegenheit, sich die Ausstellung im Informationsgebäude der Kriegsgräberstätte Golm anzusehen.

Von OZ