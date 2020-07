Ahlbeck

Eine kleine Raupe legt den Sportbetrieb lahm. Eigentlich sind es die feinen Haare des Kiefern- oder Eichenprozessionsspinners, die allergische Reaktionen auslösen können. Das bekamen am Dienstag junge Fußballer zu spüren, die auf dem Ahlbecker Sportplatz im Rahmen des Ostsee-Kicker-Camps ein Fußballtrainingslager absolvierten.

Einige Kinder klagten über Juckreiz und bekamen vereinzelt Atemprobleme. Gemeinde und Landkreis sperrten daraufhin die Sportanlage zwischen Gewerbegebiet und polnischer Grenze.

Noch am Dienstag waren Mitarbeiter des Landkreises vor Ort, um Proben zu nehmen, wie Andreas Hartwig, stellvertretender Heringsdorfer Bürgermeister, informiert.

15 Kinder mit Ausschlag

Seit Montag hatten 24 Kinder aus der Region auf dem Kunstrasenplatz in Ahlbeck trainiert. Von 9 bis 16 Uhr arbeiteten sie mit Trainern, um an Tricks und Technik zu feilen. „Am Dienstag haben wir auf dem Platz eine mehrere Meter lange Schlange entdeckt, die sich als Ansammlung vieler Raupen herausstellte. Wir haben daraufhin alle Kinder vom Platz geholt und die Gemeinde sowie das Gesundheitsamt des Kreises informiert“, sagt Cindy Grewe, Vorstandsmitglied bei Eintracht Ahlbeck, dem Mitveranstalter des Camps.

Kleine gefährliche Raupen haben dafür gesorgt, dass der Ahlbecker Sportplatz vorübergehend gesperrt ist. Quelle: privat

Etwa 15 Kinder hätten Ausschlag bekommen. „Dank Dr. Müller konnten noch am Nachmittag alle Kinder zu ihm in die Praxis kommen und sich untersuchen lassen. Da hat der Doktor super reagiert“, sagt Cindy Grewe, die am Mittwoch bereits wieder mit einem Großteil der Kinder auf dem Sportplatz stand – aber in Bansin am Fischerweg. „Den Kindern geht es gut“, sagt sie.

Kann allergische Reaktionen auslösen

Dass der gestrige Trainingsabend der Eintracht-Fußballer ins Wasser fiel, sieht Coach Andreas Dumke gelassen. „Wir verlegen die Trainingseinheit in den Wald oder an den Strand.“ Noch am Freitagabend hatten die Eintracht-Fußballer auf dem Kunstrasenplatz nach langer coronabedingter Abstinenz mal wieder ein Pflichtspiel absolviert. Das ging gegen Gützkow mit 1:4 verloren. „An dem Abend war von den Raupen nichts zu sehen. Keiner unserer Spieler hatte Probleme. Die Tierchen müssen wohl am Wochenende gekommen sein“, vermutet Dumke.

Revierförster Sven Prabel nimmt an, dass es sich um Kiefernprozessionsspinner handelt, denn der Ahlbecker Sportplatz ist ein typischer Kiefernstandort. „Diese Art ist zwar nicht so gefährlich, kann dennoch allergische Reaktionen auslösen. Besonders gefährdet sind vorbelastete Personen, die zu Allergien neigen“, so Prabel.

Vorkommen und Verpuppung Kiefernprozessionsspinner kommen vom Süden Schwedens und Finnlands über Dänemark und den Nordosten Deutschlands, östlich der Elbe nach Polen und weiter östlich vor. Sie bewohnen trockene und sandige Kiefernwälder und bevorzugen niedrig wachsende Bestände, die zwischen 30 und 50 Jahre alt sind. Der Kiefernprozessionsspinner ist ein Schmetterling (Nachtfalter). Wie bei anderen Prozessionsspinnern können die Brennhaare der Raupen beim Menschen bei Berührung eine Raupendermatitis auslösen. Die Raupen sind vorwiegend nachtaktiv. Die Verpuppung erfolgt am Erdboden. Dazu wandern die Raupen wie auch die der anderen Prozessionsspinner in Prozessionen hintereinander her, wobei jedoch beim Kiefernprozessionsspinner meistens nur eine Reihe gebildet wird.

Die Raupen seien hintereinander auf dem Weg zu einem neuen Nahrungsbaum gewesen. In seinem Bereich ist die haarige Gefahr das erste Mal aufgetreten. „Vor Jahren hatten wir mal vereinzelte Kiefernprozessionsspinner in Ückeritz. Sie lieben trockene, heiße Sommer“, sagt Prabel.

Bis zum späten Nachmittag lagen noch keine Ergebnisse der Proben vom Landkreis vor. „Der Flächeneigentümer ist verantwortlich für die Bekämpfung der Schädlinge“, hieß es von Kreissprecher Achim Froitzheim.

Daraufhin entschied Andreas Hartwig, dass der Sportplatz bis auf weiteres gesperrt bleibt. „Ich weiß nicht, was das für Tiere sind und wie man mit ihnen umgehen muss. Wir müssen abwarten“, so der Bauamtsleiter und Vize-Bürgermeister.

