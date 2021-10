Usedom: Gemeinde streicht drei geplante Feuerwerke 2022

Ahlbeck

Die Corona-Krise hat die Veranstalter und Organisatoren von Festen auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Es musste mehrfach umgeplant, verkleinert, abgesagt und wieder neu gedacht werden. Doch welche Veranstaltungen werden künftig nicht mehr in der Form stattfinden, welche sind überholt und an welchen wird festgehalten? Die OZ hörte sich in den Kurverwaltungen einmal um.

Hochklassige Events mit Tradition und Brauchtum

„Wir sollten wieder hin zu Volksfesten mit historischem Anspruch kommen“, betont Jürgen Kraft aus Ahlbeck, der selbst auf Festen als DJ und Moderator gebucht wird. „Wir müssten den Besuchern unser Brauchtum und Traditionen noch deutlicher zeigen. Dazu gehören das klassische Strandleben, die Küstenfischerei, die Badekultur bis hin zur Produktion des Strandkorbes – selbstverständlich auch die Bäderarchitektur“, sagt er. Kraft kenne einige Gäste, die ihre Urlaubstage rund um große Feste legen. „Der Gast muss mitbekommen, dass hier eine Tradition gepflegt wird“, sagt er.

Ob Winter-, Herbst-, Frühlings- oder Sommerfest – oft seien es immer die gleichen Händler, die an der Promenade stehen und ihre Waren anbieten. „Jahrelang lief es unter dem Motto ’Hauptsache man verdient Geld’. Es geht aber auch darum, dass man etwas Nachhaltiges schafft, um damit die Touristen an die Insel zu binden. Ich wünsche mir regionale Händler“, erklärt er. Er vermisst zum Beispiel das Piratenspektakel neben der Heringsdorfer Seebrücke. „Solche Feste sind etwas für die ganze Familie – und der Nachwuchs lernt auch noch was dabei. Der pädagogische Ansatz ist wichtig“, sagt er.

Viel wichtiger sei ihm, dass heute schon an die Gäste von morgen gedacht wird. „Die Kinder sollten auch im Urlaub etwas lernen. Ein gutes Beispiel ist für mich der Baumwipfelpfad – dort verbindet man Bewegung mit Wissensaneignung mitten in der Natur. Man schafft gewisse Erlebnisse für die Kinder. Dem Ahlbecker mangelt es vor allem an vielfältigen Indoor-Alternativen bei Regen, Schnee und schlechtem Wetter.

Keine Lobby mehr für Bademoden-Events auf Usedom

Kraft, der selbst jahrelang historische Bademoden auf der Insel Usedom zeigte, zieht nun einen Schlussstrich. „So wie das Bier und die Trachten in Bayern zu Hause sind, gehört die Badekultur und entsprechende Mode an die Ostsee. Aber mit den Jahren habe ich gespürt, dass es dafür keine Lobby gibt. Ich bin aber dankbar, dass ich Unterstützung aus den Kaiserbädern hatte“, so Kraft. Und es werde immer schwieriger, junge Leute für die Modenschauen zu begeistern. Erst Anfang Juli wollte Kraft zum 75. Geburtstag des Bikinis 75 Models gewinnen. Vielleicht trug auch das durchwachsene Wetter am Tag dazu bei, dass sich so wenig Leute dafür begeistern konnten. Am Ende standen 14 Frauen auf der Bühne.

Mehr Mode an der Promenade zeigen

Kraft vermisst seit vielen Jahren, dass es keine hochwertigen Mode-Veranstaltungen mehr gibt. „Leider fehlt es auch an Personal, die solche Konzepte umsetzen können. Jeder Modehändler würde sich freuen, wenn es Modenschauen gibt – eine Win-Win-Situation für jeden. Aber leider gibt es dafür keine Ressourcen.“ Sein Vorschlag: In den nächsten Jahren sollte wieder eine Veranstaltung wie zum Beispiel „Bridge of Fashion“ aktiviert werden.

Kleinere, intime Veranstaltungen statt Massen-Bespaßung

In der Gemeinde Koserow sind die Veranstalter im vergangenen und diesen Jahr von großen Events abgekommen und konzentrierten sich mehr auf kleine, intimere Konzerte. „Ob am Kopf der Seebrücke, im Wald oder am Lagerfeuer am Strand – die Gäste haben das Angebot sehr gut angenommen“, so Kurdirektorin Nadine Riethdorf. Vermisst haben die Gäste allerdings das Countryfest und das Seebrückenfest. „Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr wieder an das Normalprogramm von 2019 anschließen können“, sagt sie. Auch das XXL-Feuerwerk am 3. Oktober wurde von den Gästen vermisst. „Es gibt doch wirklich nichts Emotionaleres als ein Feuerwerk am Strand unterm Ostseehimmel“, so Riethdorf.

Durch die Corona-Krise wurde der Veranstaltungskalender bunter, vielfältiger und entzerrter. Und die Leute hätten mehr Lust auf Veranstaltungen im Freien gehabt. „Sie wollten draußen in der Natur aktiv sein – ob am Strand, auf dem Rad oder geführt durch den Ort.

Neujahrsfeuerwerk kann in Zinnowitz wohl nicht stattfinden

In Zinnowitz stehen hinter größeren Events noch dicke Fragezeichen. „Ob die Pyrogames im kommenden Jahr stattfinden, ist noch völlig offen. Genauso wie das Neujahrsfeuerwerk“, sagt Eigenbetriebsleiter Carsten Nichelmann. Er geht allerdings davon aus, dass das Höhenfeuerwerk am 1. Januar nicht stattfinden wird. „Die Infektionslage kann in den Wintermonaten noch sehr dynamisch sein und es dauert mitunter mehrere Wochen, bis man das OK von den Behörden für eine Veranstaltung bekommt“, erklärt er.

Dass in diesem Jahr nicht immer das volle Programm geboten wurde, wie es noch vor Corona war, hat offenbar viele Urlauber überhaupt nicht gestört. „Die Veranstaltungen an der Konzertmuschel waren nicht immer voll und nie überlaufen“, so Nichelmann.

Auf jeden Fall möchte der Eigenbetrieb wieder ein Konzert auf der Vineta-Bühne in Angriff nehmen, doch auch hier ist es völlig offen, ob es stattfinden darf. „Wenn nur 400 Gäste auf Abstand hinein dürfen, macht die Planung überhaupt keinen Sinn.“

Kaiserbäder streichen Höhenfeuerwerke aus ihrem Programm

In der Gemeinde Heringsdorf will man indes auf Feuerwerke ab dem kommenden Jahr verzichten. „Wir machen nur noch eines – zum Jahreswechsel“, sagt Kurdirektor Thomas Heilmann. Die anderen Höhenfeuerwerke – zum Seebrückenfest Bansin, Sommerfest in Ahlbeck und den Kaisertagen in Heringsdorf – werden gestrichen. „Es gibt mittlerweile umweltschonendere Methoden, um die Leute zu begeistern. Zum Beispiel mit einer Lichtshow“, so Heilmann.

Neu ist seit Beginn der Corona-Pandemie, dass der Goethepark zu neuem Leben erweckt wird. „Am letzten Sonntag im Monat gibt es dort Jazz-Events. Das Programm soll im Goethepark allerdings noch weiter ausgebaut werden.“

Grenzkonzerte waren ein Flopp

Als einen Flopp bezeichnet Heilmann die Grenzkonzerte in Ahlbeck. „Diese Veranstaltung wurde nicht angenommen und taucht im Veranstaltungsplan auch nicht wieder auf“, sagt er. Die Gemeinde war als Organisator immer dazu verpflichtet, die Daten der Gäste zu erfassen und das Gelände einzuzäunen. „Anders ging es leider nicht.“

Heilmann hofft, dass die Insel Usedom im kommenden Jahr wieder zur absoluten Normalität zurückkommen kann. „Sehr vermisst haben die Gäste in den beiden vergangenen Sommern das Kleinkunstfestival zum Pfingstfest“, sagt er. Festhalten möchte die Gemeinde an den Begegnungskünstlern auf der Promenade. „Die Gäste waren begeistert.“

Von Hannes Ewert