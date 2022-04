Usedom

Der Antrag auf Erteilung der Ehrenbürgerschaft für die Familie Rebuck hat nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Stadtverordneten in Usedom Stadt erreicht und ist somit Mittwochabend abgelehnt worden. Zuvor hatte der SPD-Abgeordnete Günther Jikeli, der den von neun Einwohnern unterzeichneten Antrag eingebracht hatte, noch einmal erklärt, warum die Familie so geehrt werden sollte.

Erich Rebuck, seinerzeit stellvertretender Bahnhofsvorsteher auf dem Usedomer Bahnhof, ist den vorrückenden russischen Soldaten am 4. Mai 1945 mit seiner Frau und den beiden Töchtern entgegengegangen und hat mit einem geschwenkten weißen Laken den Friedenswillen der Bevölkerung bekundet. Die Antragsteller gehen davon aus, dass damit Schlimmes von der Stadt abgewehrt worden ist.

Diskussion um Für und Wider

In der Diskussion kamen unterschiedliche Standpunkte zu diesem Antrag zur Sprache. So hat Stephan Grundmann von der UBL erklärt, dass die jüngeren Usedomer nichts mit der Familie Rebuck anzufangen wüssten. Er wolle die mutige Tat der Familie keineswegs schmälern, aber es gebe andere Bürger, die in den Jahren danach viel für Usedom getan hätten. Paul Kaspereit (AfD) teilt diese Auffassung nicht. Mit der Erteilung der Ehrenbürgerschaft sieht er grundsätzlich eine Möglichkeit, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen.

Er verwies auf das Beispiel der Hansestadt Greifswald, die durch Rudolf Petershagen auf ähnliche Weise, im Gegensatz zu Anklam und Demmin, vor der Zerstörung gerettet wurde. Auch Kaspereits Antrag, die neue Straße im Henstedt-Ulzburg-Ring nach der Familie Rebuck zu benennen, ist durchgefallen. Sie wird, wie bereits von der Stadtvertretung beschlossen, den Namen der französischen Partnerstadt Maurepas tragen.

Antragsteller sind tief enttäuscht

Marlene und Otto Kruse, die zu den Mitinitiatoren des Antrags auf Ehrenbürgerschaft gehörten, zeigten sich gestern tief enttäuscht über das Abstimmungsverhalten. Die betagten Usedomer kannten die Familie Rebuck gut und haben noch heute Kontakt zu den Töchtern.

Günther Jikeli kündigte an, weiterhin geeignete Wege zu suchen, das Andenken an die Usedomer Familie Rebuck zu bewahren. „Der gute Ausgang bei der Übergabe der Stadt war keineswegs so selbstverständlich, wie ein recht junges Mitglied der Stadtvertretung meinte. Gerade dieser Umstand zeigt die Notwendigkeit, die Geschichte zu betrachten und daraus zu lernen.“

Von Ingrid Nadler