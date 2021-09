Usedom: Grenze in Garz dicht und Baustelle in Ahlbeck – Geduldsprobe für Autofahrer 

Ahlbeck

Wenn der Croupier im Casino „rien ne va plus“ sagt, dann geht im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr. Kein Spieler darf mehr Jetons auf die Spielfelder setzen. Ähnlich erging es Hunderten Autofahrern am Dienstag in Ahlbeck.

Es glich einem Glücksspiel, wie lange man wohl dieses Mal braucht, um von der einen Seite der Ampel wieder auf die andere Seite zu gelangen. Nichts ging mehr. Ob Berufsverkehr oder Tagesausflügler – alle mussten mehr Zeit einplanen.

Bürgermeisterin wünschte sich mehr Abstimmung

Das Problem: Der Grenzübergang in Garz ist seit mehr als einer Woche dicht, denn auf der polnischen Seite wird die Straße erneuert. Die einzige Alternative für die Autofahrer: Die Umleitung über Ahlbeck. Die Swinemünder Straße entwickelte sich somit zu einem Nadelöhr – sehr zum Ärgernis für Berufspendler und Urlauber „Wir sind über die Baumaßnahme am Grenzübergang in Garz nur sehr kurzfristig informiert worden“, erklärt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken.

Die parteilose Bürgermeisterin bedauert, dass viele Autofahrer im Stau stehen und hätte sich mehr Abstimmung zwischen der polnischen Seite und dem Straßenbauamt Neustrelitz gewünscht. „Die Gemeinde hat mit der Maßnahme an sich wenig zu tun – es handelt sich um eine Landesstraße“, betont ist.

„Wir haben schon geahnt, dass beide Baustellen ein gewisses Konfliktpotenzial hervorrufen, aber es wurde leider nicht im Sinne unserer Stellungnahme entschieden. Zunächst haben wir noch versucht, eine negative Stellungnahme zu schreiben – ähnlich wie andere Institutionen auf der Insel. Aber leider ohne Erfolg“, sagt sie.

Für 500 Meter 50 Minuten Fahrzeit

„Der Dienstag war die reinste Katastrophe“, sagt Matthias Marius Krüger von der Sandskulpturenausstellung in Ahlbeck an der deutsch-polnischen Grenze. Dort fahren täglich Tausende Autofahrer vorbei, um zum Beispiel von Polen nach Deutschland zur Arbeit zu fahren oder andersrum, um einkaufen zu gehen.

Viele nutzen auch die Möglichkeit, auf der polnischen Inselseite günstiger zu tanken. „Ich wollte Mittags mit dem Auto von meiner Wohnung in Swinemünde zur Arbeit fahren. Für 500 Meter Wegstrecke habe ich geschlagene 50 Minuten gebraucht. Ich drehte um und nutzte das Fahrrad. Damit war ich schneller da“, sagt er. Der Verkehr staute sich bereits bis tief nach Swinemünde hinein bis zur ersten großen Kreuzung.

Polizei greift auch in den Straßenverkehr ein

Auch die Polizei griff am Dienstag kurzerhand in den Verkehr ein. „Zwei Beamte haben insgesamt vier Stunden den Verkehr geregelt. Das Problem war, dass an diesem Tag die Ampeln neu ausgerichtet wurden, da die Baustelle um mehrere Hundert Meter weitergezogen ist“, berichtet Revierleiter André Stegemann. Schon am Vormittag erzählten ihm Kollegen – die auf der polnischen Inselseite unterwegs waren – ,dass der Verkehr an diesem Tag kaum vorangeht.

„Zu den wichtigen Knotenpunkten zählte unter anderem die Kreuzung, an welcher es nach Korswandt weitergeht. Wenn die Schranken unten waren, staute sich der Verkehr bis auf den Kreuzungsbereich – und das darf nicht sein“, sagt er. Es sei aber nicht in erster Linie Aufgabe der Polizei, dort den Verkehr zu regeln. „In der Ausnahmesituation haben wir aber geholfen“, so Stegemann.

Verkehr soll immer halbseitig fließen

Die Sperrung des Grenzüberganges in Garz und die ausgeschilderten Umleitungen sollen voraussichtlich noch bis zum 30. November dieses Jahres bestehen bleiben. Laut Straßenbauamt Neustrelitz sollen die Bauarbeiten wie geplant bis ins Jahr 2024 fortgeführt werden.

„Auf Wunsch der Gemeinde Heringsdorf ist die Bauzeit von zwei auf vier Jahre ausgedehnt worden, damit der Verkehr in dem Bereich möglichst immer mindestens halbseitig fließen kann“, so ein Sprecher. Die Maßnahme sei sehr umfangreich und komplex, da hier neben dem Straßenbau auch zahlreiche Medien neu verlegt werden müssen. Die Baustellen-Ampel ist grundsätzlich in Betrieb. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel in den Sommerferien.

Von Hannes Ewert