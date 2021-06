Ahlbeck

Das wohl bekannteste Festival in Polen „Pol’and’Rock“ zieht nach Pommern, ganz nah an die deutsch-polnische Grenze: Es wird in diesem Sommer nicht wie gewohnt in Kostrzyń nad Odrą, sondern im pommerschen Makowice-Płoty stattfinden. Der neue 50 Hektar große Standort ist rund 50 Kilometer von Usedom entfernt.

Die Entscheidung für das Flughafengelände in Makowice-Płoty wurde jetzt bekanntgegeben. Die Nähe zur deutschen Grenze war einer der Gründe für den neuen Standort. Verbunden ist damit die Hoffnung, auch Gäste aus Deutschland für das Festival gewinnen zu können. Hauptgrund für die neue Festival-Heimstatt war jedoch die Möglichkeit, höchste Hygienestandards gewährleisten zu können, betont Olga Zawada von der The Great Orchestra of Christmas Charity Foundation, die das Festival veranstaltet.

Der Einlass wird erstmals kostenpflichtig sein und ausschließlich vollständig geimpften Personen vorbehalten sein. Der Preis beträgt im Vorverkauf pro Person 49 Zloty, was umgerechnet 12 Euro entspricht. Pro Person dürfen maximal 4 Tickets gekauft werden.

Namhafte Acts waren schon dabei

In den 2010er Jahren besuchten 700 000-750 000 Besucher das Festival. Zu den Acts zählten The Prodigy, Toten Hosen, Skid Row, Accept, Volbeat, Ska-P, Protoje, Ky-Mani Marley, Manu Chao, The Bosshoss, Anthrax, Atari Teenage Riot, Danko Jones, Enter Shikari, Farben Lehre, Kaiser Chiefs, Leningrad, Third World, Skunk Anansie und Ugly Kid Joe. Traditionell sind unter den Festivalbesuchern mittlerweile auch viele Musik- und Festivalfreunde aus Deutschland. Die Veranstalter gingen in der Vergangenheit davon aus, dass rund 20 Prozent der Besucher aus Deutschland kommen.

Kritik an zunehmender Kriminalität

Nach diesen Höhepunkten im letzten Jahrzehnt nahm die Attraktivität des Festivals in den letzten Jahren jedoch ab. Die Veranstalter wurden für die zunehmende Kriminalität kritisiert. Im Jahr 2019 kam es zu zwei Todesfällen auf dem Festivalgelände und fast 100 Verhaftungen. Hinzu kam ein Überfall auf einen Polizisten. Der Täter stand unter Drogeneinfluss.

Von der deutschen Grenze auf Usedom bei Heringsdorf sind es kaum 50 Kilometer bis zum Festivalort Makowice-Płoty. Quelle: AL

Während sich die Musikfans im letzten Sommer lediglich mit einem Onlinemusikerlebnis begnügen mussten, werden sie dieses Jahr vom 29. bis 31. Juli sowohl live dabei sein können als auch online.

Limp Bizkit verschiebt Auftritt

Im Dezember 2020 hieß es noch, dass die US-amerikanische Band Limp Bizkit diesen Sommer spielen werde, aber die Band hat wegen der Pandemie erst für 2022 zugesagt. Dafür haben jedoch die polnische Kultband Dżem und Dubioza Kolektiv aus Bosnien ihre Acts bestätigt. „Wir als Veranstalter erwarten aber noch weitere Zusagen“, sagte Olga Zawada. Diese werden auch in englischer Sprache auf der Homepage des Festivals bekanntgegeben.

Wenn die Pandemie im nächsten Jahr keinen Strich durch die Rechnung macht, will Pol’and’Rock nach Kostrzyń zurückkehren. Aber wer weiß: Sollte der neue Standort gut ankommen, bleibt das größte polnische Rockfestival vielleicht auch länger in Grenznähe von Usedom.

Von Aleksandra Fedorska