Zinnowitz

Das soll groß werden und vor allem Freude machen: Der Tennisverein Zinnowitz plant mit dem ersten Usedomer Firmencup eine neue Veranstaltung für die Insel, die Betriebe der Region sportlich zusammenbringen und den Teamgeist stärken soll.

Über die Bühne gehen wird das Spaßturnier am Karfreitag (15. April) auf der Zinnowitzer Tennisanlage (Waldstraße 27, 11 bis 14 Uhr), ab sofort sind Anmeldungen für das Event möglich. „Unsere Motivation ist, interessante und sportliche Menschen für ein Tennis-Event an einen Ort zu bringen, der neben dem Sport auch Bühne für Kennenlernen und gute Gespräche sein soll“, sagt Vereinschef Holger Preusche.

„Gemeinsam eine gute Zeit verbringen“

Oft wisse man zu wenig voneinander und deshalb funktioniere so manche Idee nicht. „Bei uns kann man sich in lockerer Atmosphäre kennenlernen, und die Kollegen haben Zeit, mal unabhängig vom Arbeitsstress miteinander eine gute Zeit zu verbringen“, so der 54-Jährige, der selbst Chef eines mittelständischen Betriebes, dem Pflegedienst Preusche, auf der Insel ist.

Jedes Team soll fünf Mitglieder haben. „Sie müssen nicht alle bei der Firma angestellt sein oder arbeiten, es können auch Personen aus dem Umfeld, Verwandte oder Freunde sein, die sich mit der Firma verbunden fühlen“, verdeutlicht Preusche. Und: „Die Spieler brauchen keine Tennisvorkenntnisse, da es zu Beginn der Veranstaltung eine Einweisung und ein kurzes Tennistraining unserer Vereinstrainer für die Teilnehmer gibt.“

Erste Firmenchefs loben die Idee

Im Turnier warten dann leichte Einsteiger-Tennis-Formate und tennisverwandte Spaß- und Geschicklichkeitsspiele, die in eine Gesamtwertung einfließen. Der Wettbewerb werde etwa drei Stunden dauern, danach sind eine Siegerehrung und gemütliches Beisammensein der Firmenteams geplant. Die Teilnahme ist kostenfrei, nur um eine freiwillige Teamspende für die Jugendabteilung bittet der Verein.

Unternehmer der Region finden die Idee bereits super: „Mir gefällt der Gedanke, einerseits weil man als Belegschaft zusammen etwas macht, andererseits weil man mit anderen locker in den Austausch kommt“, lobt Gert Griehl, Inhaber der Firma Pier 14 mit mehreren Modegeschäften und zwei Restaurants auf Usedom. Auch Andreas Wuttig, selbst guter Beachvolleyballer und Chef Gartenbau Wuttig aus Zinnowitz, sieht großes Potenzial in dem Event und will gern dabei sein.

Tennisvereinschef Preusche hofft auf 16 Teams zur Premiere: „Dann können wir einen würdigen ersten Usedomer Firmenmeister im Tennis küren“, blickt er optimistisch voraus.

Mehr Infos und Anmeldungen unter: info@tv-zinnowitz.de

Von OZ/al