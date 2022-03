Kamminke

Die Entscheidung über ein hoch umstrittenes Bauprojekt im Usedomer Hinterland steht offenbar unmittelbar bevor: In Kamminke auf Usedom wollen drei Schweriner Investoren zehn neue Reetdach-Doppelhäuser mit insgesamt 20 Wohneinheiten errichten.

Weil das geplante Baugebiet am Mühlenweg nahe des Hanges am Haff liegt, gibt es seit gut zwei Jahren Streit um das Projekt. Naturschützer um den SPD-Kreistagsabgeordneten Günther Jikeli aus Stadt Usedom befürchten neben Zerstörung des Landschaftsbildes auch Absturzgefahr am Kliff durch Erdarbeiten.

„Die Erlebbarkeit des Kliffs wird nicht beeinträchtigt“

Nun könnte es dennoch bald grünes Licht für das Vorhaben geben, darauf lässt eine Stellungnahme der Kreisverwaltung Vorpommern-Greifswald schließen. „Eine Beeinträchtigung des Kliffs als gesetzlich geschütztes Geotop durch die geplante Bebauung ist ausgeschlossen, da die Baugrenzen 30 Meter von der Kliffoberkante entfernt sind. Die Flächen zwischen Kliff und Baugrenze werden als Maßnahmeflächen für Naturschutz und Landschaftspflege dauerhaft gesichert“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim – auf OZ-Anfrage und nach Rücksprache mit der für die Genehmigung zuständigen Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt. Und er fügt hinzu: „Die Wahrnehmbarkeit und Erlebbarkeit des in diesem Bereich vollständig mit Gehölzen bewachsenen Kliffs wird durch die Planung ebenfalls nicht beeinträchtigt.“

Bundestagsabgeordnete zählen zu Unterstützern

Günther Jikeli, der mit mehreren Dutzend Umweltschützern gegen die neue Siedlung am Kliff kämpft, will das so nicht hinnehmen – und macht jetzt über Usedoms Grenzen hinaus mobil, um dem Protest mehr Wucht zu verleihen: „Wir gründen eine Bürgerinitiative gegen die Bebauung an Hochufern in Vorpommern“, kündigt er an. Dabei seien Mitstreiter von Rügen und dem Darß, wo es ebenfalls Ärger um Bauprojekte an Kliffs und in sensiblen Naturbereichen gibt. Auch die SPD-Bundestagsabgeordneten Anna Kassautzki und Erich von Malottki zählen zu den Unterstützern.

Günter Jikeli Quelle: Ewert Hannes

Gebiet muss aus Landschaftsschutzgebiet gelöst werden

Damit die neuen Reetdachhäuser im nördlichen Bereich von Kamminke nahe dem Kliff und zwischen der alten Mühle und der Begegnungsstätte Golm entstehen können, muss das geplante zwei Hektar große Baugebiet aus dem dort bestehenden Landschaftsschutzgebiet (LSG) herausgelöst – was der Landkreis gerade prüft. Für Jikelis Mitstreiter in der Bürgerinitiative, den Biologen Dr. Rainer Holz, ein Unding: „Es geht um die Erhaltung eines letzten unvergleichlichen Landschaftsensembles, den unbebauten Rest der Offenlandschaft in Verbindung mit einem fossilen Littorinakliff. Soweit bekannt ist diese Konstellation landesweit einmalig“, sagt er. Und: „Mit der vom Landkreis geführten Argumentation kann jederzeit jedwede Fläche aus einem LSG herausgelöst werden, so etwa ist ja auch leider die Praxis.“

Das geplante Ferienhausgebiet am Mühlenweg Quelle: Benjamin Barz

Der BUND und der Verein Vorpommern Ostseelandschaft sprechen sich in ausführlichen Stellungnahmen ebenfalls gegen die Bebauung aus, „weil ein der Erholung und Natur dienendes einzigartiges Landschaftsbild am Kliff mit den Häusern zerstört“ werde. Günther Jikeli hat derweil einen Brief an Umweltminister Till Backhaus (ebenfalls SPD) verfasst: „Mir kommt auch der Aspekt der Abrutschgefahr am Kliff in der Bewertung der Behörden bislang zu kurz“, sagt der Usedomer.

Abbrüche am Kliff in den 1940ern

In den 1940er-Jahren sei es nahe dem Aussichtspunkt am Hang zu Abbrüchen gekommen, in deren Folge sogar ein Haus unter dem Kliff verschüttet wurde. „30 Meter Abstand zum Baugebiet sind viel zu gering. In Zeiten des Klimawandels, wo Phasen großer Trockenheit sich mit starken Regenfällen abwechseln, müssen solche Grenzen neu bewertet werden. Da wirken viel stärkere Kräfte auf fragile geologische Gebilde wie Steilküsten“, meint Jikeli.

Kamminkes Bürgermeister Hartmann (CDU) kritisiert derweil das Auftreten der Projektgegner: „Ich wünschte mir eine sachlichere Debatte. Hier werden Ängste geschürt, dabei gibt es für das Vorhaben eine tief gehende gesetzliche Prüfung, die ein objektives Ergebnis bringen wird“, ist das Gemeindeoberhaupt überzeugt. Er sei persönlich für den Bau der neuen Häuser: „Wir brauchen in Kamminke auch Wohnraum für Einheimische – und der wird entstehen“, versichert Hartmann.

Kamminkes Bürgermeister Uwe Hartmann (CDU) wünscht sich eine sachlichere Debatte: „Die Projektgegner schüren Ängste“, sagt er. Quelle: Carolin Alm

Die Gemeindevertretung habe sich mit den Bauherren bereits auf ein Verhältnis 60 Prozent Wohnraum für Einheimische und 40 Prozent Ferienquartiere geeinigt. Das bestätigt Robert Rose, Bauunternehmer aus Schwerin, der das Vorhaben mit zwei Geschäftspartnern, Autohändler Jens Ahnefeld und Rechtsanwalt Stefan Korf, seit acht Jahren plant. „Wir wollten eigentlich schon 2020 fertig sein, dieser ganze langwierige Prozess ist ein Desaster“, sagt er. Die Kosten für das Projekt seien inzwischen von acht auf zehn Millionen Euro gestiegen.

155 000 Euro für Naturausgleichsflächen

„Wir sehen dort keine Gefahren, alles ist weit genug vom Kliff entfernt. Das Biotop hinter den Häusern bleibt vollständig erhalten und es geht um ein relativ kleines Gebiet. Wir zahlen auch 155 000 Euro für Umweltausgleichsflächen, die wegen des Baugebiets geschaffen werden“, sagt Rose. Günther Jikeli überzeugt das nicht: „Es muss nicht immer neu gebaut werden. Hier würde wertvolle Natur unwiederbringlich zerstört. Das kann man auch nicht ausgleichen“, meint er.

Der Usedomer appelliert an den Landkreis, mit seiner Entscheidung zu Kamminke wenigstens bis zum 11. Mai abzuwarten, wenn das Oberverwaltungsgericht Greifswald eine Entscheidung zu einem Präzedenzfall am Borner Holm auf dem Darß fällen wird. Für eine Anlage mit 54 Ferienhäusern und einem 80-Betten-Hotel wollen die Investoren dort auch Flächen aus einem Landschaftsschutzgebiet (Boddenlandschaft) nehmen lassen. Der Petitionsausschuss des Landtages hatte dies bereits abgelehnt, da „der Bau den landschaftlichen Reiz der Umgebung erheblich beeinträchtigen“ würde. Der Schutzzweck des Landschaftsschutzgebietes bestehe aber gerade im Erhalt des Landschaftsbildes und des Charakters des Gebietes. Nun müssen die Richter über den Fall auf dem Darß entscheiden.

Würde der Landkreis Vorpommern-Greifswald in Kamminke nun nach Prüfung grünes Licht für das Projekt geben, will die Gemeinde im Anschluss einen konkreten Bebauungsplan aufstellen. Bürgermeister und Investoren hoffen, dass dies noch vor der Sommerpause gelingt. Günther Jikeli und seine Mitstreiter wollen das unbedingt verhindern.

Von Alexander Loew