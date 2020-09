Ein 48-Jähriger aus Königs Wusterhausen stand vor Gericht, weil er seine ehemalige Freundin nach einem Streit in den Kofferraum eines Autos gezerrt und war mit ihr in den Wald gefahren ist. Am Donnerstag kam das Urteil. Er muss für zwei Jahre und drei Monate in Haft. Rechtskräftig ist das Urteil aber noch nicht.