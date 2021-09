Zinnowitz

Schlechte Zeiten für 1&1- sowie O2-Kunden auf Usedom. Seit Montagmittag ist sowohl das 1&1-Netz als auch das Handynetz des zum Telefonica-Konzern gehörenden Anbieters O2 auf Usedom zwischen den Seebädern Zinnowitz und Ückeritz ausgefallen. Kunden – Einheimische wie Urlauber – können weder telefonieren noch haben sie Internet.

Von O2 hieß es, dass sämtliche von diesem Mobilfunkanbieter betriebenen Funkmasten wegen einer technischen Störung ausgefallen seien und nun gewartet würden. Die Wartung dauere bis zum 17. September, also bis zum Freitag. So lange sei kein Netz vorhanden und damit Telefonie und die Nutzung des Internets nicht möglich.

Der Einwand, dass man doch über diesen längeren Ausfall die Kunden informieren sollte, wurde mit dem Hinweis abgewiesen, dass im Vergleich zur Gesamtkundenzahl doch nur ein verschwindend kleiner Teil auf Usedom vom Ausfall betroffen sei.

Vodafone beendet Wartungsarbeiten innerhalb eines Tages

Vodafone teilte zum Netzausfall folgendes mit: Vodafone betreibt auf der Insel Usedom insgesamt acht Mobilfunkstationen, um Einwohner und Gäste mit Mobilfunk via GSM und LTE und mit mobilem Breitband-Internet via LTE und 5G zu versorgen. Am Dienstag, dem 14. September, wurden ab 7.30 Uhr morgens an einem einzigen Standort die zwingend notwendigen Wartungsarbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten dauern nur diesen einen Tag an.

Die sieben anderen Stationen auf Usedom bleiben jedoch in Betrieb und der Mobilfunkverkehr auf der Insel wird über diese sieben Standorte geleitet. „Allerdings lassen sich bei einzelnen Kunden, die in der Nähe der gewarteten Station das Vodafone-Netz nutzen, vorübergehende Einschränkungen nicht ganz vermeiden. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Am Dienstagnachmittag soll aber alles wieder funktionieren“, so Konzernsprecher Volker Petendorf.

Regelmäßige Wartungsarbeiten seien an allen 25 500 Mobilfunkstationen von Vodafone in Deutschland zwingend notwendig, um die Qualität des Mobilfunknetzes nachhaltig zu sichern. Auf Usedom wurde an der einen Station während der Wartung die Elektrotechnik und Klimatechnik sowie die Anbindung dieses Standortes an das Stromnetz und an das weltweite Kommunikationsnetz für Telefonie und mobilen Datenverkehr/Internet ertüchtigt.

Kein Ausfall bei der Telekom

Vom Ausfall nicht betroffen war die Telekom. Sprecher Georg von Wagner sagte, dass sämtliche Anlagen auf der gesamten Insel Usedom ordnungsgemäß arbeiten und den Kunden zur Verfügung stünden. Es seien auch keine Abschaltungen geplant oder im Gange und im Telekom-Netz gebe es aktuell keinerlei Probleme. „Alle unsere Standorte funken“, so von Wagner.

Vom Anbieter 1&1 war bislang keine Stellungnahme zu Gründen des Ausfalls zu erhalten.

Von Cornelia Meerkatz