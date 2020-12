Um Besuchern, die vor Weihnachten zur Familie nach Hause oder zu nahen Verwandten ins Pflegeheim wollen, Sicherheit zu geben, bietet die Hansekogge in Koserow auf der Insel Usedom für drei Tage Schnelltests an. Zu diesen Uhrzeiten wird getestet – und so viel Geld kostet ein Test.