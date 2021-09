Wolgast/Pudagla

Die 394. Fahrt wird Ralf Erdenberger wohl nie vergessen. Am Montagabend musste der Pudaglaer mit seinem Heißluftballon im Achterwasser notlanden. Er und die vier Passagiere im Korb kamen mit dem Schrecken davon. Noch in der Luft hatte er gegen 19.30 Uhr die Notrufnummer 112 gewählt. Die Retter müssen da noch vom Schlimmsten ausgehen.

Als die Feuerwehren aus Pudagla und Ückeritz allerdings eintreffen, ist die Erleichterung groß. „Er schwebte noch über der Wasserkante, dann gab er mehrere Feuerstöße ab und glitt sachte ins Wasser“, beschreibt Pudaglas Wehrführer Hartmut Poeck den Moment der Landung.

Während Poeck, übrigens Nachbar von Erdenberger, mit den elf Pudaglaer Kameraden mit zwei Fahrzeugen anrückt, kommen die Ückeritzer auf dem Land- und Wasserweg. Das Schlauchboot startet in Stagnieß. „Die waren fix da und konnten die Passagiere auf dem Wasser bergen“, so Poeck. Ein Rettungswagen war vorsorglich auch alarmiert worden.

In einer Stunde zum Lieper Winkel

Dabei sah alles nach einem Bilderbuch-Flug aus, wie Erdenberger am Dienstag erzählt. Um 18 Uhr war er am Wolgaster Ziesaberg mit seinem Ballon gestartet. An Bord waren er, zwei Einheimische und deren beiden Freunde. „Die Sicht war hervorragend. Ich hatte etwa eine Stunde eingeplant und wollte im Lieper Winkel wieder runtergehen“, sagt der Pudaglaer, der seit 2005 das Abenteuer Ballonfahrten anbietet.

Zunächst habe der Wind mitgespielt. Der Heißluftballon brachte das Quintett in der Spitze bis auf 750 Meter Höhe. „Alles war im grünen Bereich. Die grobe Richtung war klar. Beim Ballonfahren weiß der Pilot nie ganz genau, wo er landet.“

Der Lieper Winkel wurde es aber nicht, weil der Wind – vorher Nord-West – plötzlich drehte. „Wir trieben an der nördlichen Spitze des Lieper Winkels vorbei. Einen Ballon kann man nun mal nicht lenken“, sagt Erdenberger. Als der Wind zu dem Zeitpunkt auch noch nachließ, ist dem Pudaglaer klar gewesen, dass es auf eine Wasserlandung hinausläuft. „Ich habe die 112 gewählt und meine Jungs auf dem Boden informiert. Ich hatte die Hoffnung, dass die Seenotretter aus Zinnowitz kommen.“

Nicht nur der Wind entpuppte sich jetzt als Gegner für den Ballonfahrer, auch der Gasvorrat an Bord ging zur Neige. 120 Kilogramm hatte er in vier Flaschen für die Fahrt in dem 1,70 Meter mal 1,30 Meter kleinen Korb dabei. „Als ich gemerkt habe, dass ich es bis zum Ufer nicht mehr schaffe, bin ich runtergegangen auf drei bis vier Meter. Eine Höhe, die gut zum Aufsetzen reicht“, sagt Erdenberger, der mehrere Minuten so über der Wasserkante schwebte bis der Korb ins Achterwasser eintauchte.

Leere Gasflaschen werden zu Schwimmkörpern

Und da auch nicht umkippte, „weil die leeren Gasflaschen größer und leichter als herkömmliche sind und so als Schwimmkörper fungieren. Den Ballon konnten wir dann gut als Segel nutzen, um so weiter ans Ufer zu kommen“, so Erdenberger, der sich als Stabilisator beim Aufprall im Wasser draußen an den Korb gehangen hatte. „Der lief voller Wasser. Ich konnte die Gäste aber beruhigen. Bis auf eine Passagierin, die Angst hatte, weil sie nicht schwimmen konnte. Die Feuerwehr war aber schnell mit dem Schlauchboot zur Stelle“, so der ehemalige Berufssoldat.

Nachdem die Passagiere sicher ans Ufer gebracht wurden, begannen Erdenberger und die Kameraden der Feuerwehren mit der Bergung des Korbes und der Ballonhülle. „Der Korb dürfte es überlebt haben. Die Hülle ist dahin. Beim Herausziehen aus dem Wasser ist die Hülle an vielen Steinen hängen geblieben. Das ist alles zu ersetzen. Hauptsache ist, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, sagt der Pudaglaer, der seit 2013 mit diesem Ballon unterwegs ist und seit 2004 die Lizenz für Heißluftballone besitzt.

Erdenberger habe den Flugunfall gemeldet. „Das war das erste Mal in meiner langen Zeit. Vor sechs Jahren bekamen wir mal nasse Füße, als ich am Strand in Stubbenfelde runter musste.“ Wenn die Ballonhülle ersetzt und der Korb getrocknet ist, steigt der Pudaglaer schon bald zur 395. Fahrt wieder auf.

Von Henrik Nitzsche