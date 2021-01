Ahlbeck/Heringsdorf

Im Briefkasten vieler Haushalte rund um die Ahlbecker Ostseetherme landete in den vergangenen Tagen ein Schreiben – Absender ist die Initiative HF-Aufklärung Heringsdorf. Dahinter steckt Jörg Erdmann, der vor möglichen gesundheitlichen Problemen im Zusammenhang mit der Mobilfunkanlage auf dem Turm neben der Ostseetherme warnt.

„Besonders problematisch sind die neuen Antennen für LTE und UMTS. Liegen diese Antennen in einem Bereich von unter 400 Metern zur Wohnbebauung und sind frei sichtbar, ist eine hohe Belastung durch diese Mikrowellenstrahlung möglich“, heißt es da. Erdmann habe im Januar im Umfeld der Therme die Mobilfunkstrahlenbelastung gemessen – „2920 Mikrowatt je Quadratmeter. Im Mai 2020 lag die Belastung noch bei 1060 Mikrowatt. Die Strahlungsstärke hat sich fast verdreifacht“, so der Heringsdorfer.

Depressionen, Schlafstörungen und Kopfschmerzen

Erdmann und seine Frau hätten selbst über chronische Beschwerden geklagt. „Dazu gehörten Depressionen, Schlafstörungen, ständige Müdigkeit, Kopfschmerzen und Schwindel.“ Er war damit Ende 2019 an die Öffentlichkeit gegangen. Erdmann wohnte zu der Zeit in Heringsdorf etwa 200 Meter entfernt von der Antennenanlage auf dem Kulm. Er beauftragte ein Hamburger Büro, das ein baubiologisches Gutachten erarbeitete. „Das brachte uns Gewissheit. Der Sendemast hat uns krank gemacht. Ich will niemanden zu etwas drängen, sondern nur aufklären und einen Anstoß geben, sich darüber mal Gedanken zu machen.“

Der Mobilfunkausbau sieht ja vor, möglichst alle Funklöcher zu schließen. In Umfragen unter Touristen wird häufig das schlechte Handynetz vor Ort beklagt. „Wir als Kommune möchten Anwohnern, Gewerbetreibenden und Touristen eine gute Mobilfunkabdeckung gewährleisten“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken. Und ergänzt: „Gleichzeitig wollen wir die Gesundheit der Anlieger nicht gefährden.“

Die Bedenken des Heringsdorfers nehme man ernst. „Wir haben die zuständige Bundesnetzagentur kontaktiert. Gerade heutzutage ist es absolut wichtig, mit einer guten Internetverbindung versorgt zu sein. In der Pandemie ist dies wichtiger denn je, um zum Beispiel auch von zu Hause aus arbeiten zu können“, sagt die Bürgermeisterin.

Viele Gebiete in den Kaiserbädern „unterversorgt“

Auch in den Kaiserbädern gebe es Gebiete, „die in Sachen zeitgemäßer Internetanschlussmöglichkeiten – gelinde formuliert – unterversorgt sind. Das betrifft besonders die Ortsteile Sellin, Neu Sallenthin und Gothen. Um hier schnell Abhilfe zu schaffen, sind wir Teil eines Förderprojektes, welches durch den Landkreises Vorpommern-Greifswald umgesetzt wird“, so Marisken. Gemeinsam mit der edis.com und den Stadtwerken Schwedt GmbH werde nun an verschiedenen Brennpunkten der Breitbandausbau vorangetrieben.

„Leider freut sich jeder über ein immer besser funktionierendes Netz, doch keiner sieht die körperlichen Belastungen und Risiken durch die hochfrequente elektromagnetische Strahlung“, entgegnet Erdmann, der bei sich daheim mit Abschirmmaßnahmen reagiert hatte. Auf juristischer Ebene sieht er kaum Möglichkeiten, bei den Mobilfunkanlagen auf niedrigere Belastungswerte zu pochen.

Knapp 100 Funkanlagen auf der Insel

Würde in dem Fall auch nichts bringen: „Der gemessene Wert liegt deutlich unterhalb der gesetzlich zulässigen Grenzwerte“, sagt Michael Reifenberg von der Bundesnetzagentur. Für jede ortsfeste Sendeanlage mit einer Strahlungsleistung von 10 Watt oder mehr ist eine auf den Standort bezogene Bescheinigung durch die Bundesnetzagentur erforderlich. Dem voraus gehe ein Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder. „Funkanlagen dürfen betrieben werden, wenn die Grenzwerte zum Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern durch die Erteilung einer Standortbescheinigung sichergestellt sind“, so der Agentursprecher.

Durch die Bundesnetzagentur sind im Landkreis Vorpommern-Greifswald im Juli 2020 die letzten Feldstärkemessungen erfolgt. „Die Ergebnisse der Feldstärkemessungen der Bundesnetzagentur veröffentlichen wir in der EMF-Datenbank.“

Dass der Netzausbau immer weiter voranschreitet, zeigt sich auch an den ortsfesten Funkanlagen. Ende 2019 waren es laut Bundesnetzagentur auf Usedom noch 59, Ende Januar 2021 sind es bereits 94 Standortbescheinigungen, wie der Sprecher informiert. Die Zunahme gilt auch für den Landkreis: Aus 306 Mobilfunkstandorten seien nach jetzigem Stand 394 geworden.

