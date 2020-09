Usedom: Hier gibt es regionale Produkte

Lassan/Zinnowitz

In Lassan wird der Sommer in Liter-Flaschen abgefüllt. Äpfel und Birnen, die im Umkreis von etwa 100 Kilometern gereift sind, und viele weitere Obstsorten werden in dem seit 1987 bestehenden Betrieb zu leckerem Fruchtsaft verarbeitet. Längst sind die Getränke aus der Mosterei Nowack GbR bei Einheimischen und Feriengästen in Vorpommern und darüber hinaus ein fester Begriff. „Wir stellen insgesamt 45 verschiedene Produkte her und verfügen über eine Klassik- und eine Gourmetlinie“, berichtet Juniorchef Stefan Nowack (42).

Rund 60 Prozent der in Lassan veredelten Früchte sind Äpfel, wobei Nowack 15 Annahmestellen betreibt – von Waren bis Angermünde und von Templin bis zur Insel Rügen. „Wir bringen Saft mit und holen die Äpfel und die leeren Flaschen ab“, erklärt Stefan Nowack das bewährte Prinzip, zu dem auch gehört, dass der Endverbraucher die Qualität der Ware bestimmt. Denn: „Der hergestellte Saft ist eine Mischung aus etlichen Sorten, was zu einem sehr guten Zucker-Säure-Verhältnis führt.“ Ergänzt sei, dass für Feinschmecker auch reine Saftsorten produziert werden.

Anzeige

Apfel-Kampagne 2020 hat schon begonnen

Das Lassaner Saftlager fasst rund 500 000 Liter. Quelle: Tom Schröter

Weitere OZ+ Artikel

Nowack ist treuer Lieferant vieler Supermarktketten. So stehen sein Apfel-, Birnen-, Kirsch-, Bananen-, Mango-, Maracujasaft und viele mehr zum Beispiel bei Edeka, Rewe, Real, Famila und Netto in den Regalen. Bis zu 2,7 Millionen Liter-Flaschen verlassen jährlich die am Lassaner Stadtrand gelegene Mosterei, in der zwölf Mitarbeiter fest und Saisonkräfte zeitweise angestellt sind. Ein 500 000 Liter fassendes Lager stellt sicher, dass kontinuierlich nachgeliefert werden kann.

Am 31. August hat bei Nowack die diesjährige Apfel-Kampagne begonnen. Die Verarbeitungsstrecke läuft nun auf Hochtouren. Bis zu 2000 Tonnen Äpfel durchlaufen pro Jahr den Betrieb, wobei die Saftausbeute zwischen 65 und 70 Prozent variiert. „Der übrig bleibende Trester eignet sich sehr gut als Rinderfutter oder Dünger in der Landwirtschaft“, berichtet Stefan Nowack, der zusammen mit seinem Vater Detlef Nowack das Geschäft leitet.

Beliebt: Rollmops und Brathering aus Hohendorf

Detlef Bornmann, Inhaber eines Edeka-Frischemarktes in Lassan, setzt auch auf regionale Produkte. So gehören zum Beispiel auch Fischspezialitäten von der Birnbaum & Kruse GbR aus Hohendorf zu seinem festen Sortiment. Quelle: Tom Schröter

Detlef Bornmann, der seit 18 Jahren Inhaber eines Edeka-Frischemarktes in Lassan ist, setzt auch auf in Vorpommern erzeugte Lebensmittel. „Die Lassaner Fruchsäfte sind ein begehrtes Produkt und werden gerne gekauft“, schildert der 55-Jährige. Das Gleiche gelte für Rollmops, Brathering und Fischsalate von der Birnbaum & Kruse GbR aus Hohendorf und für von der Menüko Insel Usedom GmbH gewickelte Kohlrouladen, die Bornmann ebenfalls gleichsam anbietet. „Auch Leber-, Blut- und Lungwurst sowie Tollatsch, Knacker und Käsewiener aus der Anklamer Fleisch- und Wurstwaren GmbH sind beliebt“, so der Marktinhaber.

Interaktive Karte: Sehen Sie hier, welche regionalen Produkte vor ihrer Haustür erzeugt und verkauft werden. Verkäufer sind rot markiert, Erzeuger gelb. Wo es sich um Erzeuger/Verkäufer in einem handelt, sehen Sie an der orangefarbenen Markierung.

Leckerer Ostseeländer-Käse aus Züssow

Regional erzeugte Produkte, die vor der Haustür entstehen, sind begehrter denn je. Sie sind gesund und frisch, haben keine langen Transportwege hinter sich. Käufer dieser Produkte – egal, ob auf der Insel Usedom und auf dem Festland – sind bereit, dafür tiefer ins Portemonnaie zu greifen. Und: Nicht nur die Zahl der Märkte, die regionale Produkte anbieten, wächst. Auch die Zahl der Hersteller nimmt weiter zu.

In den zahlreichen Edeka-Märkten in Lassan, Wolgast und auf der Insel Usedom sind nicht nur Lassaner Säfte beliebt, wie Stefan Friedrich berichtet: Zu einem Renner in den drei Edeka-Märkten Idelberger in Ückeritz, Ahlbeck und Loddin ist der Ostseeländer-Käse aus Züssow geworden. Die dortige Werkstatt für Menschen mit Behinderungen liefert auch kleine Mengen aus. „Unsere Kunden sind hochzufrieden. Das gilt auch für Wurst und Fleisch von Greifen-Fleisch aus Greifswald“, betont er.

Anklamer Bockwurst schmeckt immer

Im Heringsdorfer Frischemarkt Doganay hat das Boddenlandeis aus Kemnitz schnell Abnehmer gefunden. Auch die Säfte und Fruchtaufstriche von der Lohnmosterei Konrad aus Postlow bei Anklam, Tee, Sanddornprodukte, Schnaps und sogar Seife vom Hanse-Tee-Kontor Bäbelin bei Wismar sind fester Bestandteil des Sortiments. Sehr gefragt seien auch Wurstaufschnitt und Bockwurst/Wiener/Knacker von der Anklamer Fleisch- und Wurstwaren GmbH.

Zum Angebot des neuen Zinnowitzer Bioladens in der Hafenstraße gehören Brot, Brötchen und Kuchen von der Mühlenbäckerei Schwein und der Bäckerei Nowak aus Rostock, Marmelade, vegane Aufstriche und Ketchup von Mari-Lädchen M. Fellwock in Klein Bünzow, Kaffee vom Scheelehof Stralsund, Schokolade aus Rostock, Sanddornprodukte von der Storchennest GmbH Ludwigslust, Tee aus dem Kräutergarten Pulow, Obst und Gemüse vom Gärtnereihof Medewege Schwerin und von Bauer Kampe aus Grimmen, zählt Markus Pollmann auf. Kontakt aufgenommen hat er zum Ostseeländer in Züssow, denn „auch bei uns möchten wir in absehbarer Zeit den dort hergestellten Käse anbieten“, erklärt er.

Von Cornelia Meerkatz und Tom Schröter