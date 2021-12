Usedom: Hier kann man eine wunderschöne Weihnachtskrippe sehen

Koserow

Wir leben in sehr verrückten Zeit. Meinem 18 Monate alten Sohn kann ich in ein paar Jahren davon erzählen, dass er in einer Zeit geboren, in welcher die Leute massenweise Klopapier hamsterten, ganze Regale Nudeln und Dosen leerkauften, Schulen und Geschäfte geschlossen hatten, später nur noch Geimpfte zum Weihnachtsshopping durften und selbst die Spielplätze für kurze Zeit abgesperrt wurden. Wie auch immer – jetzt steht ein weiteres Weihnachtsfest in Corona-Zeiten vor der Tür. Dass die Gemütlichkeit, das Funkeln und Glitzern der Orte in diesem Jahr trotz der Einschränkungen nicht verloren gegangen ist, beweisen die Spaziergänge durch die Orte. Am 2. Advent waren wir in Familie durch Koserow spazieren. Echt beeindruckend, wie manche Einwohner ihre Häuser erleuchteten! Unser Highlight war eine wunderschöne Krippe in der Hauptstraße. Da haben sich die Einwohner wirklich Gedanken gemacht und jeder, der vorbeikommt, machte erstmal ein Foto davon. Für kurze Zeit war die Welt nicht verrückt, sondern einfach nur wunderschön.

Von Hannes Ewert