Heringsdorf

Marktpräsenzprämie, Corona-Liquiditätshilfen, Vorfinanzierung von Corona-Hilfen des Bundes, Weiterentwicklung der Neustartprämie und Brückenfinanzierung: Das Land hat gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern weitere Fördermöglichkeiten auf den Weg gebracht, um die heimische Wirtschaft in diesen Pandemietagen zu unterstützen.

Ohne diese Hilfe stehen viele Unternehmen vor dem Aus, auch Einzelhändler, deren Geschäfte Lockdown-bedingt seit Wochen geschlossen sind. Sie stellen sich die Frage: Wie komme ich an das Geld? Die Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg (IHK) hilft. Experten der Kammer beraten Einzelhändler am 25. Feburar in Heringsdorf auf der Insel Usedom.

Experten der Kammer beraten im Heringsdorfer Bahnhof

Die IHK-Berater sind am kommenden Donnerstag im Beratungsraum der UBB im Heringsdorfer Bahnhof vor Ort. Dort informieren sie Einzelhändler in der zeit von 10 bis 16 Uhr, was die aufgelegten Hilfsprogramme im Einzelnen beinhalten, wer sie in Anspruch nehmen kann und wie das Antragsverfahren abläuft. Für die zeitliche Einteilung der Gespräche wird zwingend um vorherige Anmeldung in der IHK bei Dagmar Plohmann unter der Rufnummer 0395/55 97 310 gebeten.

Anträge für Marktpräsenzprämie im Internet

Wie die Kammer im Vorfeld der Beratung mitteilt, sind die IHK’s in Mecklenburg-Vorpommern bei der eigens für den stationären Einzelhandel aufgelegten Marktpräsenzprämie mit in die Antragstellung eingebunden. Sie nehmen diese entgegen und prüfen die Angaben. Der Antrag ist auch auf den Seiten der Kammer im Internet unter www.neubrandenburg.ihk.de zu finden. Er kann gleich ausgefüllt zu den Beratungsterminen mitgebracht werden.

Die Marktpräsenzprämie richtet sich an jene stationären Einzelhändler, die für die Monate November und Dezember 2020 einen Umsatzeinbruch von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nachweisen können. Ihnen gewährt das Land eine einmalige Pauschale von jeweils 5000 Euro. Das Geld kann zum Beispiel für Maßnahmen zur Erhöhung der Marktpräsenz verwendet werden – Werbung, Verkaufsförderaktionen, Aufbau eines Internetauftritts oder Online-Shops.

Von OZ