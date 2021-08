Heringsdorf

Sie graben Löcher, bauen Sandburgen und veredeln diese noch mit Muscheln. Was für Badegäste zum Urlaub und für Kinder zum beliebten Zeitvertreib gehört, bringt Usedomer Rettungsschwimmer zur Verzweiflung.

Auch wenn das Loch nicht tief ist, kann es dennoch eine Gefahr darstellen. Menschen können darüber stolpern und Rettungsfahrzeuge am Strand können stecken bleiben. Das kann Leben kosten, wenn die Retter nicht rechtzeitig vor Ort sind. „Ein Problem, was in diesem Jahr besonders zugenommen hat“, beklagt Olaf Mesing, DRK-Wachleiter in Karlshagen. „Es wird für uns immer schwieriger, am Wasser um die Löcher zu fahren und den Burgen auszuweichen“, sagt Mesing.

Mit dem Quad mitten durch den Strand

Die Konsequenz: Die Karlshagener Retter nutzen beim Einsatz nun einen anderen Weg. Und zwar mitten durch den Strand. „Wir nutzen die Schneise der Elektrobuggys, die ab 9 Uhr da sind und die Strandgäste mit Essen und Getränke versorgen. Für uns heißt das, höchste Konzentration, weil wir nun nach rechts und links schauen müssen.“

Nachteil für die Gäste: Die Strom-Buggys rauschen geräuschlos durch den Sand, das Quad der Wasserretter macht Lärm. „Anders geht es nicht, so lange wir das Problem nicht in den Griff bekommen“, meint Mesing, der inzwischen eine „Baustreife“ eingerichtet hat. „Dann sind unsere Rettungsschwimmer mit der Schippe unterwegs, um Löcher zu schließen.“

Ein Meter tiefes Loch

Wie tief mittlerweile Löcher gegraben werden, erlebte kürzlich Urlauber Timo Raulic, der an die OZ geschrieben hat. Er habe am Mittwoch hinter dem Anfang des FKK-Bereichs in Bansin ein ein Meter tiefes und 1,20 Meter breites Loch entdeckt, in dem Kinder spielten. „Offenbar war den Eltern die Gefährdungslage ihrer Kinder nicht bewusst. Auf meinen Hinweis hin reagierte niemand“, schreibt Raulic und informierte die Rettungsschwimmer und Mitarbeiter der Tourist-Information.

„Zu DDR-Zeiten gab es Hinweisschilder, dass Burgenbau verboten ist. Als Kind mussten wir in den 60er-Jahren alle gebuddelten Löcher wieder zuschütten“, so Raulic.

Das Graben von tiefen Löchern verbietet zum Beispiel die Karlshagener Strand- und Badeordnung. „Verboten ist auch der Bau von Strandburgen in einer Entfernung von weniger als drei Meter vom seeseitigen Dünenfuß“, sagt Bernd Meyer, Chef des Ordnungsamtes im Inselnorden.

Dieses Loch wurde am Bansiner Strand gebuddelt. Quelle: Timo Raulic

In der Verordnung der Kaiserbäder findet sich zum Löchergraben oder Sandburgenbau kein Hinweis. Hier heißt es unter anderem: „Generell besteht das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme beim Badebetrieb“. Für Sebastian Antczak, DRK-Wachleiter in den Kaiserbädern, hält sich das Problem in diesem Jahr aber in Grenzen. „Klar, Löcher gibt es und Sandburgen auch. Das ist nicht unser Kernproblem. Problematischer ist es an der Heringsdorfer Seebrücke, weil durch den Sandabtrag der Strand in diesem Bereich immer schmaler wird, die Anzahl der Badegäste aber bleibt. Da wird es mitunter richtig eng“, sagt Antczak.

„Zur Schaufel gibt’s wohl Schachtgenehmigung“

So entspannt ist Uwe Gabriel nicht, wenn es um die Baulust so mancher Strandgäste geht. „Wir sind morgens bemüht, die meisten der Krater wieder zu schließen“, sagt der 57-Jährige, der am frühen Morgen mit seinem Traktor den Strand der Kaiserbäder reinigt. Zwischen Hauptaufgang und Seebrücke Bansin vermutet Gabriel die meisten „Baumeister“. „Da ist es am schlimmsten. Da hat man das Gefühl, dass Käufer von Strandschaufeln auch eine Schachtgenehmigung bekommen“, so Gabriel.

Mit Schaufel und Harke am Traktor versucht er die Löcher zu schließen, „damit dort keine Unfälle passieren. Machtlos bin ich mit der Technik an der Wasserkante“, sagt der Mitarbeiter des Heringsdorfer Bauhofes.

Slalom fahren an der Wasserkante

Nicht anders geht es den Rettern in Ückeritz, wie DLRG-Wachleiter Hardy Neumann berichtet. Er erzählt von Slalomfahrten an der Wasserkante. „Wir weisen täglich darauf hin, keine Löcher in dem Bereich zu buddeln. Es fruchtet nicht. Das Problem haben wir Sommer für Sommer. Und werden es wohl auch im nächsten Jahr wieder haben.“

Übrigens, in der Ückeritzer Strandsatzung findet sich folgender Passus unter „Verhalten am Strand“: „Verboten ist der Bau von Strandburgen in einer Entfernung von weniger als drei Meter vom seeseitigen Dünenfuß und das Graben von tiefen Löchern“.

Von Henrik Nitzsche