Karlshagen/Peenemünde

Flüsse und Bäche werden zu reißenden Fluten, ganze Dörfer sind durch die Wucht der Wassermassen weggespült worden. Angesichts der dramatischen Bilder aus dem Westen Deutschlands mit den vielen Todesopfern kommt diese Nachricht für die Menschen im Inselnorden Usedoms zur Unzeit.

Der Baustart für den lange erhofften Hochwasserschutz verzögert sich erneut. „Mit einem Baubeginn ist nicht vor 2024 zu rechnen“, kündigt Markus Wuttig vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern (Stalu) auf OZ-Anfrage an.

Bauvorbereitende Maßnahmen (Kampfmittelberäumung, Rodungsarbeiten, Mahd) könnten abhängig vom weiteren Planungsverlauf vielleicht schon Ende 2023 erfolgen, heißt es vom Stalu. Im Zuge des Verfahrens habe es Einwendungen privater Betroffener gegeben, die laut Wuttig im Wesentlichen etwaige Nutzungseinschränkungen und Zufahrtsmöglichkeiten von Grundstücken, Artenschutz sowie Leitungsrechte, die durch den Vorhabensträger bei der weiteren Planung der Sturmflutschutzmaßnahme zu berücksichtigen sind, betreffen.

Ursprünglich sollte 2022 Baustart sein. So war jedenfalls der Fahrplan der Landesregierung bei der Vorstellung des Millionenprojekts im Februar 2018 im Karlshagener „Haus des Gastes“.

Geplant ist beim Vorhaben „Sturmflutschutz Nordusedom“ in Peenemünde die Errichtung eines Ringdeiches von etwa 2300 Meter Länge, davon etwa 400 Meter als Spundwand. Für Karlshagen wird ein Riegeldeich favorisiert. Vorgesehen ist eine Verbindung zwischen dem bestehenden Peenestromdeich und dem hohen Dünengelände auf der Ostseeseite vor Karlshagen. Überwiegend soll der Schutz durch Deiche realisiert werden, in zwei Bereichen auch durch Spundwände, die maximal zwei Meter aus dem Boden ragen. „Ringdeich und Riegeldeich wurden zur Genehmigung beantragt“, sagt Wuttig und bestätigt die vorgestellten Varianten.

„Land verkennt die Situation“

Die Nachricht von der erneuten Verschiebung sorgt für Frust bei den Entscheidungsträgern im Inselnorden. „Jetzt müssen wir noch länger warten. Das ist für uns sehr problematisch. Das Land verkennt die Situation und die Brisanz“, sagt Kerstin Teske, Verwaltungschefin des Amtes Usedom Nord.

Mehr als überrascht ist auch Christian Höhn (Bürger für Karlshagen), Karlshagener Gemeindevertreter und ehemaliger Bürgermeister. Er hat die Treffen und Diskussionen rund um den Hochwasserschutz von Beginn an begleitet. „Das kann man langsam nicht mehr nachvollziehen. Eigentlich waren die Abstimmungen durch. Auch im Zusammenhang mit dem Projekt der Sachsen AG für die alte Fliegerdienststelle.“

Wohl nicht, denn laut Wuttig ist das Planfeststellungsverfahren noch nicht beendet. „Der in dem Verfahren erforderliche Erörterungstermin wurde aufgrund der aktuellen Pandemie durch eine Online-Konsultation in der Zeit vom 9. Juni bis 5. Juli 2021 durchgeführt. Das Stalu Vorpommern ist zuständige Anhörungsbehörde und wird innerhalb eines Monats eine Stellungnahme zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens an die Planfeststellungsbehörde, das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Güstrow, abgeben. Um alle Interessen abzuwägen und Betroffenheiten bestmöglich zu berücksichtigen, bedarf es eines gewissen Zeitraumes. Formale Fristen gibt es hierfür nicht“, so Wuttig zur Verzögerung. Weitere Gründe seien die Pandemie sowie „ergänzende naturschutzfachliche sowie forstrechtliche Betrachtungen“.

Verzögerungstaktik der Landesregierung

Den Pandemiegrund will Höhn gar nicht mehr hören: „Damit wird im Moment alles begründet. Wir werden im August in der Gemeindevertretersitzung darüber reden. So geht das nicht.“

Rainer Höll aus Karlshagen findet klare Worte: „Diese Information hat mich nicht überrascht, sie ordnet sich ein in die jahrelange Verzögerungstaktik der Landesregierung beim längst überfälligen Hochwasserschutz im Inselnorden. Der mit allgemeinen Floskeln begründete Zeitverzug ist genau das Gegenteil von Bürgernähe, die gerade von den Regierungsparteien regelmäßig als Prinzip ihrer Politik bezeichnet wird“, sagt Höll, der sich viele Jahre mit einer Bürgerinitiative (inzwischen aufgelöst) gegen den Deichrückbau im Inselnorden erfolgreich gestemmt hat. In die Planungen für den Hochwasserschutz war er mit Beginn involviert.

Baukosten liegen bei 20 Millionen Euro

Mit der erneuten Verzögerung steigen auch die Gesamtkosten des Projekts. Ursprünglich war die Rede von 14 Millionen Euro. „Laut der eingereichten Planfeststellungsunterlagen belaufen sich die Baukosten netto auf rund 20 Millionen Euro. Eine belastbare Einschätzung zu möglichen Baupreisentwicklungen ist nicht möglich“, so Wuttig.

Berücksichtigen wolle man bei der Sturmflutschutzplanung das vorhandene Entwässerungssystem. „Sowohl in dem Ringdeich als auch in dem Riegeldeich sind im Bereich bestehender Gräben Durchlässe vorgesehen. Jeweils zwei Stück in Peenemünde und in Karlshagen. Diese Durchlässe müssen bei Vorhersage von Sturmflutwasserständen verschlossen werden. Durch den Einsatz mobiler Pumpen kann bei Erfordernis binnenseitig anstehendes Wasser über die Hochwasserschutzanlage geführt werden“, heißt es vom Stalu.

Für die Hochwasserschutzanlagen wird mit einer Bauzeit von zwölf Monaten gerechnet.

Von Henrik Nitzsche