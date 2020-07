Pudagla

Das dürfte wohl das kleinste Feuerwehrmuseum sein. Ein Stahlhelm für Feuerwehrmänner von 1936, ein silberner Helm für besondere Anlässe, ein grauer für den Einsatz, Wimpel, Anerkennungen, Medaillen, Abzeichen, Fotos, Modelle, Brandberichte und Feuerwehrbeile aus Deutschland und Polen auf zwölf Quadratmeter. Horst Möhring nennt das sein Feuerwehr-Kabinett. Er schaut sich um und sagt: „Das ist mein Leben!“ Ein Leben für die Feuerwehr und das seit 70 Jahren.

1950: Der Krieg war gerademal ein paar Jahre vorbei. Die ARD wurde gegründet, der VfB Stuttgart deutscher Fußballmeister. Und ein 15-Jähriger wurde Mitglied der Feuerwehr in Pudagla. „Als Bengel habe ich schon ins Signalhorn gepustet, wenn die Feuerwehr ausrücken musste“, erinnert sich Horst Möhring. Sein Vater Alwin spannte beim Einsatz die Pferde an, damit die Handdruckspritze der Feuerwehr möglichst rasch zum Brandort kam. Er hatte einen Vertrag mit der Gemeinde – damals nannte sich das Hand- und Spanndienste.

Anzeige

Noch viele Einsätze im Kopf

Dass Horst Möhring erst neun Jahre später seinen ersten Dienstausweis – ausgestellt am 6.11.59 durch Bürgermeister Kurzborski – bekam, störte ihn nicht. Denn mit der Grundausbildung ging es fixer. Sein Rüstzeug bekam er 1951 in der Kreislöschbereitschaft Heringsdorf.

Weitere OZ+ Artikel

Zahlen und Daten, die hat der Pudaglaer, der ein Leben lang in der Landwirtschaft malochte, noch alle im Kopf. So auch die Nacht vom 27. zum 28. Juni 1958, als die Heringsdorfer Seebrücke – da war es noch ein maroder Seesteg – abbrannte. Die Pferde blieben an dem Abend im Stall. Die Pudaglaer Kameraden rückten mit einem Lkw (H3A) aus. „Der Steg brannte lichterloh. Obwohl die Ostsee in der Nähe ist, herrschte Wassernot. Die Hydranten waren versandet, das Schlauchmaterial sehr schlecht. Wir haben mit einer Eimerkette das Dach eines Nachbargebäudes feucht gehalten“, erinnert sich Möhring, der die Nacht als seinen schwersten Einsatz einstuft.

Als vergnatzte Melker Strohmieten anzündeten

Beschäftigt waren die Feuerwehrmänner in den 60er Jahren auch mit einer Brandserie im Bereich Labömitz/Reetzow. Immer wieder wurden Strohmieten abgefackelt. „Dahinter steckten Rachefeldzüge der Melker, die während der Arbeitszeit mit Alkohol erwischt und mit Lohnkürzungen bestraft wurden“, erzählt der Pudaglaer, der 1959 Wehrleiter wurde.

Horst Möhrings erster Dienstausweis der Feuerwehr wurde im November 1959 ausgestellt. Quelle: Henrik Nitzsche

Und Verantwortung übernahm, die er bis heute nicht aus den Händen gegeben hat. Aktuell ist Horst Möhring Ehrenbetreuer im Südamt, übersetzt steht das für Betreuer aller Ehrenmitglieder. „Es ist immer wieder eine Freude, die alten Kameraden zu treffen.“ Mit 70 zog er sich aus dem aktiven Dienst zurück. Bis dahin war er sogar noch als Kraftfahrer im Einsatz. Und meistens der Erste am Gerätehaus, denn er wohnt gleich um die Ecke – bis heute.

Das Foto entstand 1959 im Ausbildungskommando Wolgast. Horst Möhring (stehend rechts) war damals 25 Jahre alt. Quelle: Henrik Nitzsche

Zu seinem Feuerwehrleben gehören auch die Leitung des Gemeinde-Zweckverbandes „Thurbruch“ (1971) mit acht Wehren und vier Kommandostellen, Zugführer des Technischen Zuges (1988), Beförderung zum Brandinspektor, Mitbegründer des Kreisfeuerwehrverbandes (1991) und entscheidender Motor beim Aufbau einer Jugendfeuerwehr in Pudagla. „Da ist einiges zusammengekommen“, meint Möhring, der im vergangenen Jahr mit seiner Renate Diamantene Hochzeit gefeiert hat.

Feuerwehr-Ehrennadel in Silber

Mit der Feuerwehr ist es nun schon die Platinhochzeit (70 Jahre) geworden. Die Kameradschaft, das war schon immer sein Ding. „Vor der Wende war die aber noch stärker ausgeprägt“, findet der vierfache Vater. Für ihn heißt Feuerwehr Ehrenpflicht. „Wir haben der Gemeinde gedient“, sagt der Träger der Ehrennadel in Silber des Deutschen Feuerwehrverbandes.

Natürlich hat auch die einen würdigen Platz in seinem Feuerwehrzimmer gefunden, so wie das wohl älteste Stück in dem Raum – ein Signalhorn, das über 80 Jahre alt ist. Für Horst Möhring fing damit alles an bei der Feuerwehr.

Von Henrik Nitzsche