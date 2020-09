Bansin

Eines der bekanntesten Häuser auf der Insel Usedom konnte erneut mit der Dehoga Klassifizierung von 4 Sternen superior ausgezeichnet werden. Das „Hotel zur Post“ in Bansin konnte mit einer sehr hohen Punktzahl und eigentlich mit 5 Sternen glänzen. A

ber Sebastian Ader, Geschäftsführer der Rovell Hotels, zu welchen das Hotel zur Post gehört, möchte den Fokus lieber auf zufriedene Mitarbeiter und glückliche Gäste lenken. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Für uns sind die wiederholten Klassifizierungen auch immer wieder eine Kontrolle für unser eigenes Qualitätsversprechen an unsere Gäste“, sagt Ader.

„Vorreiter der Ferienhotellerie Usedoms “

Der Zusammenhalt auf der Insel wird oft gerügt, aber in der schwierigen Corona-Zeit mit der Betriebsschließung konnten wir das Gegenteil erleben, so Ader. Die Auszeichnung soll mit den Mitarbeitern gefeiert und das neue Schild am Eingang platziert werden.

Zu den Gratulanten gehörte auch der Vorsitzende des Regionalverbandes des Dehoga Ostvorpommerns, Krister Hennige. „Die Hotel-Gruppe nimmt eine Vorreiterrolle in der inselweiten Ferienhotellerie Usedoms ein“, so Hennige.

