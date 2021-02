Koserow

Bewegung im Hotelmarkt auf der Insel Usedom: Das 4-Sterne-Hotel „Nautic“ in Koserow wurde verkauft. Es gehört ab dem Frühjahr zu den Seetelhotels. Die Familien der beiden befreundeten Hoteliers Rolf Seelige-Steinhoff und Walter C. Neumann übernehmen stufenweise das Familienunternehmen des Nautic Hotels als Eigentümer und Betreiber.

Vergangene Woche wurde die Belegschaft über den Verkauf des Hauses informiert. Allerdings konnten nicht alle der 65 Mitarbeiter anwesend sein, da ein Teil von ihnen aus Polen kommt und sich gegenwärtig nicht in Koserow aufhält. „Die Nachricht ist durchweg positiv aufgenommen worden“, schätzt der neue Eigentümer ein. Es sei eine hochmotivierte Mannschaft im „Nautic“, man freue sich auf die Zusammenarbeit.

Anzeige

Gemeinsame Wertvorstellungen

Der Verkauf sei ein Prozess gewesen, der sich nach und nach entwickelt habe. Hintergrund ist, dass die bisherigen Eigentümer des Hotels, Thomas Wellnitz und Harry Bunczek, in ihren Familien keine Nachfolger gefunden haben, die das Hotel weiterführen. „Aber sie haben es all die Jahre mit viel Engagement und Herzblut geführt und wollten es in guten Händen wissen“, berichtet Rolf Seelige-Steinhoff.

Die Seetelhotels seien es dann geworden, weil Wellnitz und Bunczek Rolf Seelige-Steinhoff und seinen Mitstreiter Walter C. Neumann aus Berlin, mit dem er das Unternehmen International Hotels & Resorts betreibt, gut von der gemeinsamen Arbeit im Hotelverband der Insel Usedom kannten. „Unsere Wertvorstellungen waren deckungsgleich. Zudem schätzen wir als Nachfolger die Region und die Menschen genauso so wie die bisherigen Eigentümer selbst.“ Für Wellnitz und Bunczek sei es eine Grundvoraussetzung gewesen, dass die Chemie zwischen den Männern stimme.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Der Zusammenhalt der Akteure auf der Insel Usedom wird durch diese Nachfolgeregelung unterstrichen, findet daher Seelige-Steinhoff. Die Philosophie des Familienunternehmens Seetelhotels mit bisher 16 Häusern auf Usedom passe ideal zu den Vorstellungen des erfolgreich familiengeführten Koserower Hauses, dass nun Nr. 17 wird. Dass beide Hotels auch noch eine gemeinsame Hausbank haben, erleichtert vieles.

Alle Mitarbeiter des Hotels „Nautic“ werden von den Seetelhotels übernommen und der Betrieb des 81 Zimmer und Apartments zählenden Hauses wird wie bisher weitergeführt. Auch der Hotelname bleibt. Renovierungs- und Umbaumaßnahmen werden dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. „Da lassen wir uns Zeit, weil nichts drängt. Wir wollen gemeinsam mit den Mitarbeitern besprechen, wohin die Entwicklung geht“, erklärte Seelige-Steinhoff.

Er lobte beispielsweise die gute Küche des Hauses, die auch ihm persönlich sehr zugesagt habe. Das „Nautic“ hat zudem einen Tagungsbereich für bis zu 100 Personen, der immer gut nachgefragt war. Der Spa-Bereich mit Innen- und Außenpool, verschiedenen Saunen sowie vielfältige Anwendungen lasse ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Und das Grundstück sei nach seinen Worten groß genug, dass mögliche Um- und Anbaupläne realisiert werden können.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seetelhotels nun in der Inselmitte vertreten

Durch den Kauf des „Nautic“ ist es der Marke Seetelhotels gelungen, nun auch in den Bernsteinbädern in der Inselmitte Fuß zu fassen. „Für uns ist das wirklich ein kleiner Glücksgriff, ein familiengeführtes Hotel mit sehr gutem Ruf zu erwerben.“ Sobald die Hotels nach dem Lockdown öffnen, soll die offizielle Übergabe erfolgen.

Nach dem Verkauf des Hotels Maritim in Heringsdorf zum Jahresende an die Friedemann-Kunz-Familienstiftung, zu der auch die Scanhaus Marlow Unternehmensgruppe gehört, ist der Deal zum „Nautic“ der zweite Besitzerwechsel in der Hotellerie auf Usedom in Corona-Zeiten. Während aber das Koserower Hotel seinen Namen behält, heißt die bisher als Maritim Hotel Kaiserhof Heringsdorf bekannte Immobilie seit 1. Januar Hotel Kaiserhof Usedom. Betrieben wird sie von der Arcona-Gruppe.

Von Cornelia Meerkatz