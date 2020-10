Heringsdorf

Das ist bislang einzigartig auf der beliebten Urlauberinsel: Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber der Seetelhotels, hat auf Usedom das erste private Corona-Testzentrum auf die Beine gestellt. Am Freitag, dem 23. Oktober, soll es in der Gemeinde Heringsdorf seine Arbeit aufnehmen und somit für mehr Sicherheit auf der Insel sorgen.

Gemeinsam mit der Rostocker Firma Centogene wurde das Projekt ins Leben gerufen. Auch der Hotelverband der Insel Usedom und die Bürgermeisterin von Heringsdorf, Laura Isabell Marisken, unterstützen das Vorhaben, heißt es in der Mitteilung der Hotelgruppe, die allein auf Usedom 16 Häuser betreibt. So stellt die Gemeinde unter anderem die Räume in der früheren Grundschule Bansin für das private Testzentrum zur Verfügung.

Anzeige

Urlauber aus Corona-Hotspots dürfen nach MV einreisen

Hintergrund der Aktion ist, dass bisher alle Gäste, die mit einem negativen Test aus einem Risikogebiet angereist sind, sich sofort in eine fünftägige Quarantäne begeben und dann erneut einen negativen Test vorweisen mussten. Erst dann konnte der Urlaub beginnen. Diese Verordnung wurde nun vom Oberverwaltungsgericht in Greifswald teilweise außer Vollzug gesetzt. Somit können auch Personen aus Corona-Hotspots ohne Einschränkungen einreisen.

Lesen Sie auch: Neuer Corona-Höchstwert in MV: 89 Neuansteckungen in 24 Stunden

Um trotzdem zum Schutz der Einwohner, Hotelmitarbeiter und Urlauber der Insel beizutragen, initiierte der Hotelier das erste private Corona-Testzentrum. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern und das Wirtschaftsministerium werden dieses Projekt begleiten.

Heute testen lassen, morgen das Ergebnis haben

Ab Freitag können sich dann Usedomer und Urlauber tagsüber testen lassen. Der Vorteil: Sie erhalten bereits am nächsten Tag das Ergebnis. Wie teuer ein Test sein soll, ist bislang noch nicht endgültig geklärt. Nach OZ-Informationen soll es aber günstiger als bisherige bekannte Preise für Corona-Abstriche sein. Auch sollen in den kommenden Tagen weitere Details geklärt werden, beispielsweise, ob man eine Überweisung für einen solchen Corona-Test benötigt oder wie die genauen Öffnungszeiten lauten sollen.

Von Ann-Christin Schneider