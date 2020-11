Usedom: Hotels arbeiten schon am Konzept zur Wiederöffnung im Dezember

Koserow

„In den großen Häusern auf Usedom ist mit Beginn des Teil-Lockdowns am Montag Schluss mit der Gästebeherbergung. Wir schließen dann und lassen die Hotels nicht bis zum Donnerstag offen, weil sich das einfach nicht rechnet. Es sind ja nicht wirklich viele Urlauber bis Donnerstag hier.“ Das sagt Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom. So seien bereits am Freitag sehr viele Urlauber abgereist, sodass es prompt zum Stau kam und wieder zwei Stunden notwendig waren, um Usedom zu verlassen.

Raffelt arbeitete bereits am Sonntag an einem Konzept fürs Gesundheitsamt, wie es nach dem Teil-Lockdown Anfang Dezember weitergehen kann. Außerdem will er sich in den kommenden Tagen mit den Mitarbeitern Gedanken machen, was den Gästen über Weihnachten und vor allem über Silvester angeboten werden kann, wenn Tanz und Party nicht gestattet sind. Nach seinen Worten gebe es zahlreiche Hoteliers auf der Insel, die es ihm gleich tun.

Anzeige

Weihnachtsgeschäft darf nicht verloren gehen

Der Vorsitzende des Hotelverbandes Insel Usedom hat aber eine klare Forderung an die Politik: „Es muss jetzt während des kleinen Lockdowns eine umfassende und gründliche Kontrolle geben, dass die Regeln auch eingehalten werden und die Zahl der Infektionen tatsächlich zurückgeht.“ Passiere das nicht und bleibe der Teil-Lockdown auch über den November hinaus bestehen, stehe die Branche vor dem Aus. „Mit dem Weihnachtsgeschäft und dem Jahreswechsel haben wir noch ein bisschen die Möglichkeit, Einnahmen zu generieren.“

Bisher sehe die Buchungslage für Weihnachten und Silvester gut aus, „auch wenn zahlreiche Gäste noch vorsichtig sind. Sie wollen lieber auf einer Warteliste bleiben und schauen, wie sich zum einen das Infektionsgeschehen entwickelt und zum anderen was während des Jahreswechsels tatsächlich auf Usedom geboten wird. Silvester nur im Zimmer hocken möchte niemand“, erklärt der Hotelier.

Wird Hilfe aus dem Frühjahr jetzt angerechnet?

In dem Zusammenhang räumt Raffelt auch mit einem für seine Begriffe in der Bevölkerung weit verbreiteten Irrtum auf, „nämlich, dass wir von der Politik ja Ausgleichszahlungen bekommen und damit keine Ausfälle haben. Dem ist nicht so“, sagt er. „Zwar sollen die großen Häuser 70 Prozent des Umsatzes vom November des Vorjahres bekommen. Das anerkennen wir, aber erstens ist der Umsatz im November immer sehr viel niedriger als in der Saison. Und zum Zweiten erreichen uns Signale aus Schwerin, dass die im Frühjahr gezahlten Hilfen während des mehrmonatigen Lockdowns jetzt angerechnet werden sollen.“ Er sei daher sehr gespannt, was nun tatsächlich in der Landesverordnung stehe.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand.

Raffelt sagt, dass viele Häuser nicht bis Ostern 2021 über die Runden kommen. Zwar entfielen durch das Kurzarbeitergeld in den vier Wochen die Personalkosten, aber da die Hotels über Sommer und im Herbst jetzt geöffnet hatten, erhalten die Mitarbeiter wieder nur 60 bzw. 67 Prozent des Lohnes als Kurzarbeitergeld. „Und das jetzt vor Weihnachten. Für die Familien ist das bitter“, meint Raffelt. Und: „Wir müssen jetzt schon im November Geld in die Hand nehmen, dass wir im Sommer verdient und für die umsatzschwachen Monate Januar, Februar und März zurückgelegt haben.“ Es komme aber nichts nach. „Was machen Häuser, wo es gerade so reicht, dann?“, fragt er.

Wöchentliches Testen der Mitarbeiter hoher Kostenfaktor

Ein neuer Kostenfaktor sei die so regelmäßige Testung der Mitarbeiter. „Wir haben ja zum Glück auf Usedom das private Testzentrum in Bansin. Wir als Hotelverband unterstützen das Projekt auch finanziell, soweit es uns möglich ist“, erläutert er. Aber die Test-Kosten der Mitarbeiter müsse eben jedes Hotel selbst tragen. Und bei großen Häusern mit mehreren hundert Mitarbeitern und vier Tests pro Kollege im Monat sei man auch schnell bei 25000 Euro. „Das darf die Politik nicht vergessen. Um den Gästen einen sicheren Urlaub zu bieten und die eigenen Mitarbeiter zu schützen, gibt es zum regelmäßigen Testen momentan keine Alternative,“, betont Michael Raffelt.

Von Cornelia Meerkatz