Usedom: Illegale Wohnmobil-Camper wurden heimgeschickt

Heringsdorf

Urlaub rund um den Jahreswechsel im Wohnwagen auf Usedom – der Traum platzte jetzt für einige Camper. In der Heringsdorfer Labahnstraße wurde ein Wohnwagen mit Pirnaer Kennzeichen festgestellt, der laut Bob Bärwald vom Kommunalen Ordnungsdienst Heringsdorf vom 29. bis 30. Dezember dort stand. Weil touristische Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern derzeit nicht erlaubt sind, muss der Gast nun mit einem Bußgeld rechnen. Zumal er nach der Aufforderung, die Insel zu verlassen, kurze Zeit später, im Bansiner Gartenweg mit seinem Wohnwagen erneut angetroffen wurde.

Gleich zwei Wohnmobile wurden am Silvestertag auf der Wiese hinter der Rettungswache in Neuhof entdeckt. Auch diese Camper, mit Magdeburger und Apoldaer Kennzeichen, wurden des Platzes verwiesen und nach Hause geschickt. „Auch hier haben wir ein Bußgeld verhängt, weil sie nicht nachweisen konnten, dass sie berechtigt sind, hier zu sein“, so Bärwald.

Von Henrik Nitzsche