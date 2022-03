Usedom

Beim Brand eines Lastwagens im Hafen von Karnin auf Usedom ist am Dienstagabend ein Schaden von rund 30 000 Euro entstanden. Ein auf einem Firmengelände bereits mehrere Stunden abgestellter LKW war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Führerhaus in Flammen und brannte letztlich vollständig aus.

Technischer Defekt ausgeschlossen

Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes weder im Fahrzeug noch auf dem Firmengelände, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ersten Einschätzungen zufolge wird eine Selbstentzündung aufgrund technischen Defekts als Brandursache ausgeschlossen. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Von RND/dpa