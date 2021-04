Zirchow

Die Gemeinde an der Haffküste wächst – denn 40 Mietparteien können noch in diesem Jahr ihr neues Zuhause in der Gemeinde Zirchow beziehen. Investor Gerd-Peter Irkens baut mit seiner Wohnpark Zirchow GmbH in unmittelbarer Nachbarschaft zum Behindertenzentrum „Am Haff“ seine beiden Wohnhäuser mit jeweils 20 Wohnungen. Die insgesamt 40 Einheiten sollen bis zum Jahresende alle vermietet sein, die ersten Mieter können bereits im Sommer einziehen.

Irkens ist in Zirchow kein Unbekannter: Dem aus Düsseldorf stammende Investor, der inzwischen seinen Hauptwohnsitz auf die Insel Usedom verlegt hat, gehört die Oase am Haff, ein hochwertige Ferienwohnanlage mit insgesamt 42 Ferienwohnungen in sieben Häusern. Auch das Restaurant/Bistro „Der rote Baron“ im Hangar 10 wird von ihm betrieben.

Zielgruppe sind junge Familien und Rentner

Mietwohnungen wollte er nach eigener Aussage schon lange bauen, „weil bezahlbarer Wohnraum auf der Insel Usedom sehr knapp ist“, sagt er. „Zugleich ist es unheimlich schwer, ausgewiesene Bauplätze für den Mietwohnungsbau zu finden, denn nach wie vor ist in B-Plänen oftmals festgeschrieben, dass nur Ferienhäuser errichtet werden dürfen“, hat er festgestellt. Er wollte immer beides miteinander verbinden – den Bau von Ferien- und von Mietwohnungen.

Die beiden Wohnhäuser mit jeweils 20 Mietwohnungen sind mittels Fahrstuhl miteinander verbunden, an dem hier letzte Arbeiten erfolgen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Er sei daher froh gewesen, dass er vor zwei Jahren die beiden an das Areal das Behindertenzentrums angrenzenden Grundstücke kaufen konnte und sich die Gemeinde für Mietwohnungen entschieden hat. Die Zielgruppe sind laut seines Internetauftritts junge Familien, die auf der Insel arbeiten und Rentner, die ihren Lebensabend in diesem Teil der Insel verbringen möchten. „Ich hoffe sehr, dass unser Angebot auch junge Familien anspricht, denn die Wohnungen sind großzügig geschnitten und der Preis mit rund 8 Euro pro Quadratmeter kalt bezahlbar“, sagt Gerd-Peter Irkens. Tatsächlich muss man auf der Insel Usedom, aber auch auf dem Festland schon genau suchen, um etwas Passendes für diesen Quadratmeterpreis zu finden.

Ärger über noch immer nicht ausgebaute Kreisstraße

Doch hat Investor Irkens tatsächlich Hoffnung, dass die Abgelegenheit seiner Mietwohnungen jungen Familien zusagt? „Die Lage hier hinter dem Flughafen Heringsdorf ist ruhig und die Maschinen, die während der normalen Saison hier starten und landen, stören nicht. Wer Ruhe liebt, wird sich hier wohl fühlen“, äußert er. Und der Spielplatz für Kinder inmitten der Natur sei sicher auch ein Pluspunkt.

Aber die fehlende Einkaufsmöglichkeit? „Viele Familien haben heutzutage zwei Autos, so dass der Einkauf in den Kaiserbädern kein Problem darstellt. Und eine direkte Busverbindung gibt es auch dorthin“, fügt Irkens an.

Was ihn aber gewaltig stört, ist die noch immer nicht ausgebaute Kreisstraße „An der Haffküste“ Richtung Kamminke. Eigentlich sollte der Ausbau 2020 passieren, bestätigt Zirchows Bürgermeister Gerd Wendlandt. „Statt dessen wurden wegen der hier lang jagenden Raser lediglich zwei Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder für 60 und 30 km/h angebracht. Aber das kann es nicht sein. Hier gehen schließlich die Bewohner des Behindertenzentrums gern spazieren. Das ist eine große Gefahr für sie. Es fehlen Bürgersteige und Straßenbeleuchtung.“

Weil Irkens gerade mit dem Landkreis im Gespräch ist wegen eines möglichen Neubaus fürs Behindertenzentrum, will er den dringend erforderlichen Straßenausbau unbedingt mit ansprechen. Ob es was bringt? „Wenn ich es nicht wenigstens mal versuche, tut sich auch nichts. Die Bewohner des Behindertenzentrums sind sehr liebe Menschen, die haben eine Lobby verdient“, lautet die Antwort.

Der Investor arbeitet in Zirchow ausschließlich mit einheimischen Firmen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Erste Mietwohnungen im Sommer bezugsfertig

Das erste Wohnhaus mit 20 Wohnungen soll im Sommer fertig sein. Die Wohnungen, allesamt mit Einbauküchen ausgestattet und großen Balkons, mit Abstellraum und Stellplatz vor dem Haus sind schon zu einem Teil vermietet. „Ich lege Wert auf hohe Qualität – deshalb baue ich auch diese Mietwohnungen nur mit einheimischen Firmen“, so Irkens. Tatsächlich sind vor dem Gebäude nur Firmenautos mit Kennzeichen aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der benachbarten Mecklenburgischen Seenplatte anzutreffen. „Ich habe mit ihnen schon die Ferienwohnanlage gebaut und nur hervorragende Erfahrungen gemacht“, lobt er.

Eine dieser Firmen ist die auf Heizungs- und Sanitärtechnik spezialisierte Wolgaster Firma von Mirko Blättermann. Der spricht von einer Zusammenarbeit, die ihn ein Stück weit sprachlos gemacht habe. „Die Abstimmungen haben geklappt und hatten Bestand. Das hat man nicht allzu oft“, meint der Firmenchef.

Denkbar, dass die Wolgaster Firma auch die folgenden Jahre in Zirchow baut. Denn Gerd-Peter Irkens will, wenn sich die Vermietung seiner 40 Wohnungen gut anlässt, weitere 48 Mietwohnungen in kleineren Gebäuden in unmittelbarer Nachbarschaft errichten.

Von Cornelia Meerkatz