Usedom: In der Ulli Wegner-Halle sollen die Fäuste fliegen

Usedom/Wolgast

In der Stadt Usedom könnte die langjährige Kraftsporttradition eine Fortsetzung finden. Kinder und Jugendliche werden zum Boxtraining in die Sporthalle eingeladen. Darüber informierte der amtierende Bürgermeister Olaf Hagemann (UBL). Das Wiking-Winner-Förderzentrum Wolgast, das 2013 gegründet wurde, hat angeboten, einen Trainingsstützpunkt in der Ulli Wegner-Halle einzurichten.

In den 60er Jahren haben sich sportbegeisterte Usedomer – damals noch im Saal des „Norddeutschen Hofes“ – regelmäßig zum Gewichtheben getroffen. Und nach der Wende haben bald die Bankdrücker von sich reden gemacht. Erinnern Sie sich noch, wie ganze Familien bei Wettkämpfen in der (nun alten) Sporthalle mitgefiebert haben? Nun geht es, wie könnte es passender sein, in der Ulli Wegner-Sporthalle ums Boxen. Der prominente Boxtrainer und Namenspatron der 2011 eingeweihten modernen Sporthalle soll erfreut seine Unterstützung zugesagt haben. Wegner, einstiger Amateurboxer, trainierte unter anderem Superstars wie Sven Ottke, Markus Beyer, Arthur Abraham oder Marco Huck.

Wie es zu der Verbindung zwischen Wolgast und Usedom kam, erzählt Ricardo Pautsch, Boxtrainer vom Wiking-Winner-Förderzentrum: „Wir haben Sportler aus Mellenthin und Pudagla, die regelmäßig den langen Weg nach Wolgast auf sich nehmen, um bei uns trainieren zu können. Ein Vater, der die Ulli Wegner Halle in Usedom kennt, hat Olaf Hagemann angerufen und einfach nachgefragt.“

Der aus Greifswald stammende Pautsch ist 45 Jahre alt und Integrationshelfer bei der AWO. Er habe selbst seit seinem 9. Lebensjahr geboxt und diesem Sport eine Menge zu verdanken. „Ich würde mich sehr freuen, Kinder und Jugendliche im Inselsüden für diesen Sport zu begeistern, der vor allem Disziplin, Ausdauer und Fairness im Umgang verlangt“, sagt Pautsch, der sich seit vier Jahren als lizenzierter Trainer im Förderzentrum am Wolgaster Lustwall engagiert. Er lebt das Boxen und formuliert drei von zehn Geboten für die Box-Sportler: „Behandle Deinen Partner wie Bruder und Freund“, „Lass Dich nie zu unfairen Handlungen hinreißen, denn Wut ist ein schlechter Ratgeber“ und „Wende die erlernten Techniken und Fertigkeiten nur beim Training an“.

Trainiert werden soll bereits ab März zweimal wöchentlich. Und zwar mittwochs und freitags für 9- bis 13-Jährige von 16.30 bis 18 Uhr und von 18 bis 19.30 Uhr für die ab 14-Jährigen. Aufgenommen werden übrigens auch Mädchen. Wer Interesse hat, kann sich bei Ricardo Pautsch (0152/09507011) melden.

Von Ingrid Nadler