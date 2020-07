Usedom: In diese Fleischereien wurde am Wochenende eingebrochen

Koserow/Trassenheide

Da hatte aber jemand Hunger und Verlangen nach Geld: Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde über das vergangene Wochenende in drei verschiedene Fleischereien in Wolgast, Trassenheide und Koserow eingebrochen. Es handelte sich jeweils um Fleischereien, die in einem Netto-Markt integriert sind. Der Schaden durch den Einbruch beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren am Tatort.

