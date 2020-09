Ahlbeck

Die alljährlich in der Pommernhalle stattfindende Azubibörse sollte in diesem Jahr am 18. November stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie haben die Leitung der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom und Mitorganisator Kai Kruse nach eingehenden Beratungen entschieden, in diesem Jahr die Azubibörse nicht in der gewohnten Form stattfinden zu lassen.

„Wir werden die Berufswünsche unserer Schüler erfassen und bei Bedarf mit der Hilfe von Unternehmen bzw. Ausbildungsbetrieben berufsspezifische Informationsveranstaltungen für Eltern und Schüler anbieten“, erklärt dazu Kai Kruse. Das Atrium der Europäischen Gesamtschule Insel Usedom soll dafür genutzt werden, über Steckbriefe, Flyer und QR-Codes Informationen über Ausbildungsberufe und -möglichkeiten sowie über Studienmöglichkeiten den Schülern zugänglich zu machen.

Zugleich hoffen alle, dass die Notlösung aus diesem Jahr nicht mehr zum Tragen kommt und die Azubibörse im kommenden Jahr wieder wie gewohnt stattfindet.

Von Cornelia Meerkatz