Böse Überraschung am Dienstagmorgen in mehreren Gemeinden der Insel Usedom. Die seit mehreren Wochen wachsenden Steinschlangen wurden gestohlen. Am Ückeritzer Bahnhof waren es am Montagabend noch 715 bunt bemalte Steine, die nun weg sind. Der Frust bei den Initiatoren ist riesig!