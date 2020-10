Neu Pudagla

Eine Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde findet am Sonnabend um 8 Uhr am Forstamt in Neu Pudagla statt. Insgesamt wurden dafür acht Hunde beim Landesjagdverband angemeldet: drei Kleine Münsterländer, zwei Rauhaarteckel und jeweils ein Jagdterrier, Wachtelhund und Bretone. Sie stellen sich in den Fächern Gehorsam, Bringen, Schweiß, Stöbern und Wasserarbeit den Richtern vor.

Zuerst werden sechs Hunde auf Gehorsam und Schussfestigkeit am Forstamt geprüft. Dabei kann man zuschauen und beim Treiben ist Mitmachen sogar erwünscht. Dann wird ebenfalls am Forstamt ein Hund beim Bringen von Ente und Kaninchen vorgestellt. Auch hierbei kann man zusehen.

Anschließend geht es mit sechs Hunden in den nahe gelegenen Wald zu den Schweißfährten. Die Schweißprüfung dauert erfahrungsgemäß etwas länger. Während dieser für Hunde und Hundeführer recht anstrengenden Fährtenarbeit sind keine Zuschauer erwünscht.

Nach den Schweißfährten geht es noch etwas tiefer in den Wald, wo drei Hunde bei der Stöberarbeit geprüft werden. Hier sind Zuschauer wieder zugelassen und können sogar bei der Wildbeobachtung helfen.

Zu guter Letzt geht es mit einem Hund noch zum Kleinen Krebssee. Ein Beobachten des Hundes bei der Wasserarbeit ist möglich. Ende der Prüfung und Bekanntgabe der Ergebnisse ist gegen 15.30 Uhr geplant. Allerdings ist es sehr stark davon abhängig, wie gut die Hunde vorbereitet sind.

Zur Stärkung der Prüfungsteilnehmer und Zuschauer hat ab 11 Uhr auch der Waldladen am Forstamt geöffnet.

Von Cornelia Meerkatz